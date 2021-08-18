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Интерфакс-АВН

Таджикистан и Китай проведут учения по борьбе с терроризмом в горных условиях на фоне ситуации в Афганистане

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Таджикские пограничники на таджикско-афганской границе
Таджикские пограничники на таджикско-афганской границе.
Источник изображения: © РИА Новости / Хушнуд Рахматуллаев

Душанбе. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Министр внутренних дел Таджикистана генерал-полковник милиции Рамазона Рахимзода встретился с представителями министерства общественной безопасности КНР под руководством Лю Юнфэня, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения совместных тактических учений специальных структур МВД Таджикистан с министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики по борьбе с терроризмом в горных условиях, которые состоятся с 17 по 20 августа, а также борьбы с другими видами организованных преступлений, обмена опытом, информацией и подготовки высококвалифицированных кадров", - говорится в сообщении.

В завершение встречи стороны выразили удовлетворение развитием взаимовыгодного сотрудничества.

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Страны
Афганистан
Китай
Таджикистан
Проекты
Военные учения
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