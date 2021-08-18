Экс-начальник Генштаба Балуевский: использование Ту-22М3 будет ответом на возможную агрессию талибов

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Использование дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в качестве "длинной руки" станет ответом России на возможную агрессию талибов против стран ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости экс-начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Юрий Балуевский.

"В рамках ОДКБ мы обязаны оказывать помощь в случае угрозы агрессии или реальной агрессии. Есть возможные варианты ответа. Если вы следили за учениями в Узбекистане, то заметили, то там применялись дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они предназначены не для поддержки сухопутных войск, а для нанесения дальних ударов по объектам. Эти самолеты – предупреждение талибам не приближаться к границам", - сказал Балуевский.

Кроме того, отметил генерал, вооруженные силы Таджикистана, Узбекистана, Киргизии сегодня достаточно боеспособны.

"А при хорошей координации действий и применении "длинной руки", то есть авиации Ту-22М3, а также нашей разведки и доразведки будет эффективное воздействие на противника", - добавило Балуевский.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье они заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

*Террористическая организация, запрещенная в России.