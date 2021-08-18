Две подлодки ТОФ в ближайшие дни отправятся с Балтики к месту базирования

Они пройдут через Средиземное море и Суэцкий канал

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Дизель-электрические подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" проекта 636.3 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ближайшие дни начнут межфлотский переход с Балтики к месту постоянного базирования. Об этом ТАСС сообщил в источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Межфлотский переход подлодок с Балтики на ТОФ начнется в ближайшие дни. Маршрут их следования к пункту постоянного базирования пройдет через Средиземное море и Суэцкий канал", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Подлодки для ТОФ построены на "Адмиралтейских верфях" (в составе Объединенной судостроительной корпорации). Это - первая пара из шести заказанных для ТОФ подлодок этого проекта.

Ранее пресс-служба Балтийского флота сообщила, что эти субмарины отработали курсовые задачи Л-1 и Л-2 в Балтийском море. По существующей практике, подводники отрабатывают задачу Л-2 перед выходом в дальний поход.

В настоящее время межфлотский переход с Балтики на ТОФ выполняет ракетный корвет "Гремящий" проекта 22385, построенный на "Северной верфи".

По данным из открытых источников, корвет и две подлодки являются носителями крылатых ракет "Калибр".

Серия подлодок для ТОФ

Подлодки проекта 636.3 разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин". Контракт на постройку шести лодок для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года. Первые две субмарины - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - были заложены на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года.

"Петропавловск-Камчатский" спустили на воду 28 марта 2019 года. После прохождения испытаний 25 ноября 2019 года субмарина была принята в состав ВМФ России. Подлодка "Волхов" спущена на воду 26 декабря 2019 года, передана флоту 24 октября 2020 года.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили серии подводных лодок проектов 636 и 636М для ВМС Китая, серию из шести подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота, шесть подлодок проекта 636.1 для ВМС Вьетнама и четыре подлодки проекта 636.1 для ВМС Алжира. Российские подлодки являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ", зарубежные несут ракетный комплекс Club-S.