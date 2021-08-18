Войти
ТАСС

Роскосмос привлечет частников к созданию аппаратуры для слежения за астероидами с Луны

164
0
0
Снимок планеты Земля с орбиты Луны
Снимок планеты Земля с орбиты Луны.
Источник изображения: © NASA / Goddard/Arizona State University

В госкорпорации ранее сообщали о планах поставить на лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роскосмос планирует для слежения за астероидно-кометной опасностью задействовать Астрономический научный центр (АНЦ) в создании аппаратуры, которая будет установлена на Лунной научной базе. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"АНЦ будет привлекаться к созданию аппаратуры Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве для слежения за астероидами, которая будет установлена на Лунной научной станции", - отметил собеседник агентства.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что специалисты АНЦ будут привлечены к созданию Лунной научной базы и аппаратуры мониторинга космического пространства, которая будет установлена на Российской орбитальной служебной станции.

В ноябре 2019 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил в интервью ТАСС, что Роскосмос планирует поставить на лунной базе, которую предполагается построить на южном полюсе естественного спутника Земли, телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.

Астрономический научный центр - негосударственная научная организация, которая создала сеть обсерваторий в России и за рубежом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
ОБСЕ
Похожие новости
17.08.2021
Роскосмос привлечет специалистов Астрономического научного центра к созданию лунной базы
25.05.2021
Рогозин отмечает трехлетие на посту главы Роскосмоса
24.12.2018
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
06.06.2014
В перспективе России понадобятся Луна и Марс
06.03.2014
Луна проверит на прочность российские марсоходы
15.01.2013
Ближе к звездам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?