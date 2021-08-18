Роскосмос привлечет частников к созданию аппаратуры для слежения за астероидами с Луны

В госкорпорации ранее сообщали о планах поставить на лунной базе телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роскосмос планирует для слежения за астероидно-кометной опасностью задействовать Астрономический научный центр (АНЦ) в создании аппаратуры, которая будет установлена на Лунной научной базе. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"АНЦ будет привлекаться к созданию аппаратуры Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве для слежения за астероидами, которая будет установлена на Лунной научной станции", - отметил собеседник агентства.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что специалисты АНЦ будут привлечены к созданию Лунной научной базы и аппаратуры мониторинга космического пространства, которая будет установлена на Российской орбитальной служебной станции.

В ноябре 2019 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил в интервью ТАСС, что Роскосмос планирует поставить на лунной базе, которую предполагается построить на южном полюсе естественного спутника Земли, телескопы для мониторинга опасных астероидов и комет.

Астрономический научный центр - негосударственная научная организация, которая создала сеть обсерваторий в России и за рубежом.