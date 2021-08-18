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ТАСС

Ракетный корвет "Гремящий" начал межфлотский переход с Балтики на ТОФ

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«Гремящий»
«Гремящий».
Источник изображения: Nick Grigoriev

Прибытие на Тихоокеанский флот ожидается в ноябре

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Носитель крылатых ракет "Калибр-НК" ракетный корвет "Гремящий" проекта 20385 совершает межфлотский переход с Балтики на Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ РФ. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Корвет "Гремящий" в настоящее время в составе группы кораблей направляется в Средиземное море. Далее он проследует через Суэцкий канал в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. Его прибытие на ТОФ ожидается в ноябре", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

13 августа пресс-служба Северного флота сообщила, что отряд кораблей и судов обеспечения, возглавляемый большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков", прошел пролив Па-де-Кале и продолжает свое движение в южном направлении в акватории пролива Ла-Манш". В состав отряда также входят корвет "Гремящий" ТОФ и тральщик "Владимир Емельянов" Черноморского флота. По данным пресс-службы, в дальнейшем экипажам кораблей и судов обеспечения, в соответствии с планами дальних походов, предстоит отработать ряд задач межфлотского взаимодействия.

Корвет "Гремящий" построен на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Передан ВМФ 29 декабря 2020 года. Является носителем крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс", в перспективе - гиперзвуковых ракет "Циркон".

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Владимир Емельянов
Гремящий
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
2020-й год
20385
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
СФ
ТОФ
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