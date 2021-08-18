Войти
ТАСС

Роскосмос разместил заявку на оценку эксплуатации МКС в 2022-2025 годах

158
0
0
Российский сегмент Международной космической станции (МКС)
Российский сегмент Международной космической станции (МКС).
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Начальная цена заявки составила 67,6 млн рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роскосмос планирует провести технико-экономическую оценку создания и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2025 года. Об этом говорится в документах, размещенных на портале госзакупок.

"Целью выполнения ОКР [опытно-конструкторской работы] является технико-экономическое обоснование работ по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (PC МКС) в период 2022-2025 годов", - говорится в техническом задании.

ОКР предусматривает анализ хода выполнения госконтрактов по эксплуатации сегмента, технико-экономического обоснования его транспортно-технического обеспечения, выдачи заключений на материалы головного разработчика по оценке затрат на эксплуатацию и другие работы. Начальная цена составляет 67,6 млн рублей.

Предполагается, что ежегодно будут предоставляться отчеты по технико-экономическому обоснованию работ по созданию и эксплуатации сегмента МКС в период 2022-2025 годов, включая "разработку нормативно-методических материалов по определению затрат на создание и эксплуатацию перспективных пилотируемых средств для PC МКС", говорится в документах.

31 июля Роскосмос по итогам заседания Научно-технического совета сообщил, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" проанализирует состояние российского сегмента МКС и примет организационно-технические меры по поддержанию его работоспособности в период создания новой орбитальной станции. В Роскосмосе подчеркнули, что также будет разработан согласованный с партнерами сценарий завершения эксплуатации МКС.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля "Причал" к МКС запланирован на 24 ноября. По его словам, модуль позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового лунного корабля "Орел".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
МКС
Похожие новости
02.08.2021
Рогозин назвал преимущество российского «Союза» перед кораблями США
26.04.2021
Пилотируемый полет к будущей российской орбитальной станции может состояться в 2026 году - РКК "Энергия"
24.07.2019
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на Байконур для подготовки к полету на МКС
07.03.2019
Робот "Фёдор" отправится на МКС
21.11.2018
Экипаж первой российской лунной миссии может возглавить женщина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?