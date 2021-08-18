Роскосмос разместил заявку на оценку эксплуатации МКС в 2022-2025 годах

Начальная цена заявки составила 67,6 млн рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роскосмос планирует провести технико-экономическую оценку создания и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2025 года. Об этом говорится в документах, размещенных на портале госзакупок.

"Целью выполнения ОКР [опытно-конструкторской работы] является технико-экономическое обоснование работ по созданию и эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (PC МКС) в период 2022-2025 годов", - говорится в техническом задании.

ОКР предусматривает анализ хода выполнения госконтрактов по эксплуатации сегмента, технико-экономического обоснования его транспортно-технического обеспечения, выдачи заключений на материалы головного разработчика по оценке затрат на эксплуатацию и другие работы. Начальная цена составляет 67,6 млн рублей.

Предполагается, что ежегодно будут предоставляться отчеты по технико-экономическому обоснованию работ по созданию и эксплуатации сегмента МКС в период 2022-2025 годов, включая "разработку нормативно-методических материалов по определению затрат на создание и эксплуатацию перспективных пилотируемых средств для PC МКС", говорится в документах.

31 июля Роскосмос по итогам заседания Научно-технического совета сообщил, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" проанализирует состояние российского сегмента МКС и примет организационно-технические меры по поддержанию его работоспособности в период создания новой орбитальной станции. В Роскосмосе подчеркнули, что также будет разработан согласованный с партнерами сценарий завершения эксплуатации МКС.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля "Причал" к МКС запланирован на 24 ноября. По его словам, модуль позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового лунного корабля "Орел".