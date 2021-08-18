Войти
Интерфакс-АВН

Российский ОПК участвует в оборонной выставке в Турции

225
0
0
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Струговец

Стамбул. 17 августа. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021, которая пройдет в Стамбуле с 17 по 20 августа, сообщила ранее компания.

"Выставка IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одним из наиболее значимых показов вооружений в Европе. "Рособоронэкспорт" презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции, - сообщал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В компании сообщили, что в рамках деловой программы IDEF 2021 "Рособоронэкспорт" проведет встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона, планируется обсудить ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества.

"Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства "Тайфун-К", разведывательно-ударный БЛА "Орион-Э", катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО", - сказал Михеев, чьи слова привели в пресс-службе.

"Рособоронэкспорт" сообщил, что также будет представлена система С-400, зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2Э".

В концерне "Алмаз-Антей" заявили, что рассчитывают на расширение круга заказчиков по итогам выставки.

"С учетом сложившейся сегодня в мире непростой обстановки, наше участие в выставке Айдеф направлено, прежде всего, на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, способствующей сохранению суверенитета и безопасности стран-покупателей, а также на расширение круга потенциальных заказчиков продукции", - заявил замгендиректора по внешнеэкономической деятельности концерна Вячеслав Дзиркалин, которого цитируют в пресс-службе.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Мста-С
Орион БПЛА
С-400 Триумф
Тайфун-К
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Тайфун
Тор ЗРК
Похожие новости
16.08.2021
Рособоронэкспорт представит новинки российской оборонной промышленности на выставке IDEF 2021 в Турции
04.02.2021
Авиакосмическая выставка AeroIndia-2021 открывается в Бангалоре
04.02.2021
«Прима», «Панцирь» и «Тайфун»: Россия покажет оружие в Индии
27.11.2017
Вашингтон теснит Москву на рынке вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?