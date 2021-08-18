Российский ОПК участвует в оборонной выставке в Турции

Стамбул. 17 августа. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на Международной выставке оборонной промышленности IDEF 2021, которая пройдет в Стамбуле с 17 по 20 августа, сообщила ранее компания.

"Выставка IDEF входит в десятку крупнейших мировых выставок оборонной промышленности и является одним из наиболее значимых показов вооружений в Европе. "Рособоронэкспорт" презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции, - сообщал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В компании сообщили, что в рамках деловой программы IDEF 2021 "Рособоронэкспорт" проведет встречи и переговоры с представителями турецких вооруженных сил и иных силовых структур страны, а также с партнерами из других государств региона, планируется обсудить ход исполнения текущих контрактных обязательств и перспективные проекты в области военно-технического сотрудничества.

"Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства "Тайфун-К", разведывательно-ударный БЛА "Орион-Э", катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО", - сказал Михеев, чьи слова привели в пресс-службе.

"Рособоронэкспорт" сообщил, что также будет представлена система С-400, зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2Э".

В концерне "Алмаз-Антей" заявили, что рассчитывают на расширение круга заказчиков по итогам выставки.

"С учетом сложившейся сегодня в мире непростой обстановки, наше участие в выставке Айдеф направлено, прежде всего, на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, способствующей сохранению суверенитета и безопасности стран-покупателей, а также на расширение круга потенциальных заказчиков продукции", - заявил замгендиректора по внешнеэкономической деятельности концерна Вячеслав Дзиркалин, которого цитируют в пресс-службе.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.

Россия поставила Турции системы С-400 на $2,5 млрд, сообщал глава "Ростеха" Сергей Чемезов.