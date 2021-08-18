Хитрые минские «Грозы»

В производстве систем РЭБ Белоруссия достигла серьезных успехов

Об усилении роли беспилотной авиации в локальных боевых действиях, характерных для настоящего времени, не говорил только ленивый. Поэтому проблему противодействия этому виду средств воздушного нападения с той или иной степенью успешности решают в оборонных ведомствах всех более или менее технически развитых стран мира. Очевидно, что обнаружение беспилотника, не говоря уже о его визуальном сопровождении, – дело достаточно сложное и, честно говоря, малоперспективное. Особенно, если речь идет о дроне. Поэтому повышенный интерес военных к системам, способным полностью блокировать возможность полетов беспилотной авиации над определенной территорией, представляется вполне логичным.

Из ружья по дрону

Именно такой круг задач решает одно из ведущих предприятий Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь – открытое акционерное общество «КБ «Радар», главными направлениями специализации которого стали разработка и производство систем радио- и радиотехнической разведки, радиолокации и радиоэлектронной борьбы. На сегодня специалистами «Радара» создан, расширяется и перманентно совершенствуется модельный ряд средств противодействия БЛА всех существующих типов и классов.

В первую очередь это изделия семейства «Гроза», начиная от радиоэлектронного ружья «Гроза-Р2», способного не только блокировать каналы управления беспилотником, но и полностью подавлять его бортовые навигационные приемники, разрывая тем самым связь дрона с оператором и дезориентируя БЛА в пространстве, и заканчивая новейшей мобильной системой защиты объектов – «Гроза-Z1». Эти системы обеспечивают ведение разведки, идентификацию угрозы и своевременную постановку силовых или интеллектуальных дезинформирующих помех.

“Белорусская «Гроза-С» не только лишила военный контингент США в Сирии двух дорогостоящих беспилотников. Она показала несостоятельность американской системы безопасности MQ-9 Reaper”

Как это работает? Сразу после обнаружения беспилотника выполняется взлет управляемой платформы. Поднявшись на высоту от 50 до 100 метров, платформа осуществляет поиск и пеленгование сигналов, поступающих с пульта оператора мультикоптера, полет к нему и регистрацию при помощи видеокамеры. Примечательно, что изделия, произведенные в цехах ОАО минского предприятия, способны не только эффективно подавлять связь между БЛА и пунктом управления, но и формировать для нарушителя ложную навигацию. Это происходит путем замены реальных навигационных сигналов имитируемыми, обеспечивающими увод дрона от цели для посадки и последующего уничтожения.

Специалистами ОАО «Конструкторское бюро «Радар» разработано несколько модификаций систем семейства «Гроза», функциональное предназначение которых заключается в борьбе с боевыми и разведывательными дронами. В данном направлении белорусское предприятие занимает значительную нишу, а научные изыскания его специалистов отличаются высокой степенью актуальности в современной геополитической обстановке. КБ «Радар» постоянно входит в Топ-5 участников своеобразного рейтинга мировых компаний, занимающих лидирующие позиции в создании систем радиоэлектронного противодействия.

В семейство «Гроза» объединены:

«Гроза-С» – мобильные станции радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, установленные на различных типах шасси, включая легкобронированные и гражданские автомобили;

«Гроза-О» – стационарный комплекс, обеспечивающий защиту стратегических объектов и способный определять местоположение оператора БЛА;

переносные радиоэлектронные ружья «Гроза-Р» и «Гроза-Р2», предназначенные для борьбы с дронами массового производства;

мобильная система защиты объектов от БЛА «Гроза-Z1».

Станция РЭБ с беспилотниками «Гроза-С»

Функциональное назначение «Гроза-С» определяется тремя важнейшими направлениями:

обнаружением, пеленгованием и сопровождением БЛА по излучению радиоэлектронных устройств, входящих в их конструкцию;

формированием эффективных дезинформирующих и блокирующих помех навигационным системам беспилотников;

поиском и обнаружением средств передачи данных («канал вниз») и команд управления («канал вверх») с целью их блокирования радиопомехами.

Как зарубежные, так и белорусские военные эксперты признают наличие у станций радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Гроза-С» ряда конкретных достоинств и функциональных возможностей, делающих его как минимум объектом неподдельного интереса зарубежных военных:

широта диапазона частот, используемых для ведения радиоразведки и подавления и включающих весь спектр рабочих диапазонов БЛА противника;

обнаружение дрона-нарушителя в пределах зоны покрытия станции и отслеживание его перемещений;

эффективность подавления навигационных систем беспилотника, фальсификация (спуфинг) навигационных данных и увод БЛА с боевого курса, включая принуждение к посадке;

обнаружение и подавление каналов передачи данных и сигналов управления, связывающих дрон с наземным пунктом управления;

оперативное развертывание (свертывание) станции, обусловленное специальной конструкцией антенно-мачтовых устройств.

Чем может быть интересен этот образец вооружения, предлагаемый одним из ведущих белорусских предприятий Госкомвоенпрома? Ответ на этот вопрос потребует небольшого отступления.

Фото: twitter.com

В августе прошлого года американский военный контингент в Сирийской Арабской Республике в небе над западными территориями провинции Идлиб неожиданно для себя потерял два беспилотника. Два летательных аппарата MQ-9 Reaper стоимостью 19 миллионов долларов каждый, вооруженных ракетами AGM-114R9X, вылетели на боевое задание и не вернулись.

Американское командование лихорадочно отрабатывало все возможные версии их гибели, но по мере расследования все четче вырисовывалась самая правдоподобная – внешнее воздействие на беспилотники со стороны таинственного объекта.

Подтверждение этой версии было получено случайно. Интернет-пользователь с ником Yoruk Is? k выложил в свободный доступ фотоснимки, сделанные в начале сентября 2020 года. На них был запечатлен проходящий пролив Босфор российский большой десантный корабль «Саратов», приписанный к Черноморскому флоту России. На его верхней палубе находились два микроавтобуса Ford, в которых американские эксперты без труда идентифицировали станции РЭБ «Гроза-С» белорусского производства. Это рассеяло у американцев последние сомнения в том, что было причиной гибели их беспилотников.

По этой или по какой другой причине, но в последние несколько лет ни одна из крупных международных выставок не проходит без участия «Грозы», ряд технических и эксплуатационных характеристик которой вызывает тайную зависть конкурентов. Например, платформой для размещения системы РЭБ служит шасси заурядного гражданского микроавтобуса. Появление такого автомобиля вблизи театра военных действий или намеченного к уничтожению стратегического военного объекта не вызывает подозрений. Два оператора и достаточно компактные средства управления и обработки данных свободно размещаются внутри микроавтобуса, а телескопические антенно-мачтовые устройства выдвигаются непосредственно на позиции боевого развертывания. На это уходит всего 10 минут.

Обнаруженный «Грозой-С» радиоканал передачи данных с БЛА на приемное устройство пункта управления подавляется на расстоянии до десяти километров. Что касается подавления приемника дрона, то здесь уже речь может идти о дальности тридцать километров.

Однако основная привлекательность созданной ОАО «КБ «Радар» радиолокационной станции в другом. Она способна на эффективный спуфинг спутниковой навигации. Говоря проще, сигналы навигационных спутников систем ГЛОНАСС, GPS, Бэйдоу и Galileo, передаваемые на приемники беспилотника, не забиваются помехами, а подменяются ложными, достоверно имитирующими родные. Все это приводит к выходу из строя программного обеспечения дрона и уходу его с боевого курса.

Таким образом, белорусская «Гроза-С» не только лишила военный контингент США в Сирии двух дорогостоящих беспилотников. Она показала несостоятельность американской системы безопасности MQ-9 Reaper и обеспечила западным «партнерам» головную боль, связанную с решением этой проблемы.

Для справки. Некоторые источники связывают серьезные потери беспилотников, случившиеся в 2019 году в рядах подразделений так называемого Правительства национального согласия Ливии, с присутствием там систем РЭБ «Гроза-С». Было заявлено о гибели 78 ударных БЛА «Байрактар ТВ-2», которые также не отличаются дешевизной. В ноябре того же года в небе Ливии был сбит еще один американский MQ-9 Reaper, а компанию ему составил беспилотник такой же модели, принадлежащий Италии.

Комплекс обнаружения операторов мультикоптеров «Гроза-О»

Этот представитель «грозного» семейства способен эффективно решать задачи, предусматривающие автоматизированный поиск на местности операторов, осуществляющих управление беспилотными летательными операторами, включая:

обнаружение и пеленг сигнала пульта управления;

определение местоположения оператора посредством пеленга сигналов управления, направленных из нескольких точек;

автоматизированный полет (по пеленгу) управляющей платформы к месту размещения оператора, сопровождающийся фото- и видеорегистрацией.

После взлета управляемой платформы и ее подъема на высоту 50–100 метров процесс поиска оператора может проводиться одним из двух возможных способов.

Угломерный. Пеленг источника сигнала выполняется из нескольких произвольных точек. После чего в точку пересечения пеленгов высылается группа захвата.

По пеленгу. Этот способ характеризуется полетом платформы в автоматизированном режиме с перманентным пеленгом источника сигнала управления, его визуальным поиском и видеофиксацией.

Второе поколение «Грозы-О»

Фото: glas.ru

В производственных цехах ОАО «Конструкторское бюро «Радар» создана обновленная версия комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотными летающими аппаратами и возможностью определения местоположения оператора «Гроза-О». Как и предшественник, он состоит из летающей платформы, оснащенной системой связи и радиопеленгатором, и ноутбуком оператора.

После получения информации о несанкционированном нарушении контролируемого «Грозой» воздушного пространства подается команда на взлет платформы. Далее осуществляется автоматический пеленг сигнала пульта управления с нескольких точек и передача оператору координат пульта управления дрона-нарушителя, а затем выполняется полет к месту расположения оператора для проведения его фото- и видеосъемки.

От предыдущей обновленная версия «Грозы-О» отличается повышенной точностью пеленга, увеличением времени нахождения платформы в воздухе (не менее чем на 30%), снижением взлетного веса и габаритных размеров, расширением диапазона рабочих температур. Почти на 40 процентов вырос показатель максимальной дальности полета.

В новой модификации комплекса радиоэлектронной борьбы с беспилотными летающими аппаратами «Гроза-О» заинтересованы прежде всего сотрудники силовых структур, решающих задачи обеспечения территориальной безопасности в ходе проведения спортивных и культурных мероприятий, государственных и рабочих визитов.

Мобильная система «Гроза-Z1»

Эта разработка является самым молодым представителем семейства «Гроза», созданным белорусским предприятием для эффективной защиты объектов от беспилотников. Она в автоматическом режиме контролирует рабочие частоты практически всех серийно выпускаемых беспилотных летательных аппаратов. При приближении такого БЛА к границам воздушного пространства охраняемого объекта система идентифицирует его сигналы и в автоматическом режиме подавляет каналы управления, навигации и передачи данных. Результатом такого противодействия становятся вынужденная посадка, неконтролируемое падение или возврат беспилотника на базу. Одним из ключевых достоинств «Грозы-Z1» считают возможность формирования «бесполетной зоны» для беспилотных летательных аппаратов. Это достигается посредством постановки дезинформирующих помех, нарушающих функционирование их систем навигации.

Мобильность системы «Гроза-Z1» обеспечивается установкой оборудования на автомобильное шасси любого типа. Первое представление новой модели «Грозы» состоялось в Минске на экспозиции юбилейной X международной выставки вооружений и военной техники MILEX 2021. Вот как охарактеризовал свою разработку представитель ОАО «КБ «Радар» Сергей Суравцов: «Это автономный комплекс, способный работать как в стационарном режиме, так и в режиме движения. При этом «Гроза-Z1» может использовать не только собственные источники питания, но и промышленную сеть. В качестве инструмента вскрытия функционирования БЛА и эффективного его подавления применяется весьма широкий диапазон рабочих частот. Большинством экспертов особо отмечается функция дезинформирующих помех, позволяющая уводить БЛА от объекта атаки на расстояние до десяти километров».

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года