В Стамбуле открывается выставка IDEF'21 с участием ведущих российских оборонных концернов

Макеты перспективных турецких управляемых ракет класса "воздух - воздух" в экспозиции выставки IDEF-2017 в Стамбуле: ракета средней дальности Bozdogan (вверху) и ракета малой дальности Gokdogan (внизу).

Она будет работать до 20 августа

СТАМБУЛ, 17 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Международная выставка оборонной промышленности IDEF'21 откроется во вторник в выставочном центре TUYAP в Стамбуле и будет работать до 20 августа. Выставка организована Министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции и пройдет в крупнейшем турецком мегаполисе уже в 15 раз. В ней примут участие передовые оборонные концерны, включая ряд российских.

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции. Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства "Тайфун-К", разведывательно-ударный БЛА "Орион-Э", катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО. Как отметили в "Рособоронэкспорте", на выставке компания представит информацию более чем о 400 образцах российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.

В экспозиции участие примет также концерн ВКО "Алмаз-Антей", который намерен посвятить отдельную демонстрационную зону на стенде радиолокационным средствам наблюдения за воздушным пространством. На ней гости и участники IDEF'21 смогут ознакомиться с информацией о радиолокационной станции "Сула", предназначенной для наблюдения за космическими объектами. В виде моделей и видеороликов будут представлены зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2Э" и линейки "Тор", а также макеты входящих в их состав зенитных управляемых ракет.

Кроме того, будет представлена модель доплеровского метеорологического радиолокатора "ДМРЛ-3", радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов ROSC-1, модернизированного радиолокатора "Аврора-2", а также трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2".

В работе IDEF'21 также примет участие Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Организаторы выставки сообщили ТАСС, что на территории TUYAP будет представлен широкий спектр продукции 1 236 оборонных компаний из 53 стран мира, в том числе 536 турецких. Запланировано участие 154 делегаций из 79 стран мира. По итогам выставки ожидается подписание целого ряда контрактов, а также презентация новинок.