Войти
ТАСС

В Стамбуле открывается выставка IDEF'21 с участием ведущих российских оборонных концернов

192
0
0
Ракеты Bozdogan (вверху) и Gokdogan
Макеты перспективных турецких управляемых ракет класса "воздух - воздух" в экспозиции выставки IDEF-2017 в Стамбуле: ракета средней дальности Bozdogan (вверху) и ракета малой дальности Gokdogan (внизу).
Источник изображения: James Bingham / Jane's

Она будет работать до 20 августа

СТАМБУЛ, 17 августа. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Международная выставка оборонной промышленности IDEF'21 откроется во вторник в выставочном центре TUYAP в Стамбуле и будет работать до 20 августа. Выставка организована Министерством национальной обороны Турции под патронажем администрации президента Турции и пройдет в крупнейшем турецком мегаполисе уже в 15 раз. В ней примут участие передовые оборонные концерны, включая ряд российских.

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") презентует в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции. Среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства "Тайфун-К", разведывательно-ударный БЛА "Орион-Э", катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО. Как отметили в "Рособоронэкспорте", на выставке компания представит информацию более чем о 400 образцах российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.

В экспозиции участие примет также концерн ВКО "Алмаз-Антей", который намерен посвятить отдельную демонстрационную зону на стенде радиолокационным средствам наблюдения за воздушным пространством. На ней гости и участники IDEF'21 смогут ознакомиться с информацией о радиолокационной станции "Сула", предназначенной для наблюдения за космическими объектами. В виде моделей и видеороликов будут представлены зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2Э" и линейки "Тор", а также макеты входящих в их состав зенитных управляемых ракет.

Кроме того, будет представлена модель доплеровского метеорологического радиолокатора "ДМРЛ-3", радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов ROSC-1, модернизированного радиолокатора "Аврора-2", а также трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2".

В работе IDEF'21 также примет участие Группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Организаторы выставки сообщили ТАСС, что на территории TUYAP будет представлен широкий спектр продукции 1 236 оборонных компаний из 53 стран мира, в том числе 536 турецких. Запланировано участие 154 делегаций из 79 стран мира. По итогам выставки ожидается подписание целого ряда контрактов, а также презентация новинок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
Бук-М2
Мста-С
Орион БПЛА
С-400 Триумф
Тайфун-К
Компании
Алмаз-Антей
Ростех
РОЭ
Проекты
NATO
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Тайфун
Похожие новости
18.08.2021
Российский ОПК участвует в оборонной выставке в Турции
16.08.2021
Рособоронэкспорт представит новинки российской оборонной промышленности на выставке IDEF 2021 в Турции
04.02.2021
«Прима», «Панцирь» и «Тайфун»: Россия покажет оружие в Индии
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 04:54
  • 19
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 18.08 04:46
  • 128
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 18.08 02:50
  • 1
MW: Почему в НАТО возненавидели систему С-200
  • 18.08 02:45
  • 1
В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый
  • 18.08 02:38
  • 1
Крылья для УДК
  • 18.08 02:11
  • 4
Форум "Армия-2021" официально открывается 23 августа
  • 18.08 01:49
  • 12
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 18.08 01:05
  • 189
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 18.08 00:20
  • 4
Универсальный Т-90М не боится морозов и экстремальной среднеазиатской жары
  • 18.08 00:19
  • 3
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 17.08 22:09
  • 2
Что означает победа «Талибана» в Афганистане
  • 17.08 20:23
  • 2
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 19:58
  • 75
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 18:54
  • 6
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 18:14
  • 2223
Как насчёт юмористического раздела?