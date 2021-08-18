Глуши простор: Дальний Восток закроют непроницаемым куполом

Минобороны приняло решение усилить Восточный военный округ новейшими вертолетами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 «Рычаг-АВ», рассказали «Известиям» в ведомстве. Машины уже испытаны в условиях Тихоокеанского побережья, а также над морской поверхностью. «Рычаг-АВ» способен надежно заглушить любые радары противника — морские, воздушные и наземные — в радиусе сотен километров. По словам экспертов, такое усиление в регионе особенно актуально на фоне угрозы размещения американских ракетных систем в Японии.

Минобороны приняло решение усилить Восточный военный округ новейшими вертолетами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Ми-8МТПР-1 «Рычаг-АВ», рассказали «Известиям» в ведомстве. Машины уже испытаны в условиях Тихоокеанского побережья, а также над морской поверхностью. «Рычаг-АВ» способен надежно заглушить любые радары противника — морские, воздушные и наземные — в радиусе сотен километров. По словам экспертов, такое усиление в регионе особенно актуально на фоне угрозы размещения американских ракетных систем в Японии.

Курс на восток

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принято принципиальное решение развернуть группировку вертолетов Ми-8МТПР-1 с системой РЭБ «Рычаг-АВ» в Восточном военном округе (ВВО). Результаты испытаний новейших вертолетов-«глушилок» в условиях Дальнего Востока признаны успешными, отметили источники. Машины действовали как над сушей, так и над морем. Поэтому в ближайшие годы части ВВО получат еще несколько партий таких изделий, уточнили в Минобороны.

В декабре прошлого года вертолеты Ми-8МТПР-1 поступили на вооружение объединения ВВС и ПВО ВВО. Машины были доставлены в Восточный военный округ на тяжелом транспортном самолете военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» из Ульяновска.

Ми-8МТПР-1 с системой «Рычаг-АВ» официально приняты на вооружение в 2016 году. До недавнего времени такие машины были только в войсках Западного и Южного военных округов.

Вертолет может непрерывно дежурить в воздухе до двух с половиной часов, подавляя до восьми радаров. В состав комплекса РЭБ входит база данных радиоэлектронного оборудования противника. Обнаружив радиосигнал, система автоматически определяет тип источника, после чего выбирается оптимальный алгоритм постановки помех.

По заявлениям разработчиков, комплекс может останавливать работу систем связи, управления войсками или высокоточным оружием, а также навигационной аппаратуры. В перспективе «Рычаг-АВ» может устанавливаться на разных авиационных и морских носителях, однако на данный момент единственной машиной с такой аппаратурой остается Ми-8МТПР-1.

В августе прошлого года на полях форума «Армия-2020» первый замгендиректора производителя вертолетов концерна «КРЭТ» Владимир Зверев заявил, что система «Рычаг-АВ» эффективно показала себя в ходе реальных боевых действий. В пресс-службе концерна уточнили, что комплекс позволяет полностью «ослепить» противника в радиусе нескольких сотен километров. В таких условиях враг лишается возможности обнаруживать цели и наводить на них ракеты, благодаря чему повышается живучесть нашей авиации.

Новые угрозы

После выхода США в 2019 году из договора о ракетах средней и меньшей дальности американская сторона начала консультации с Японией о размещении на островах подобного рода систем вооружений. В прошлом году спецпредставитель президента США по контролю за вооружением Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос размещения ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В марте МИД РФ заявил, что появление дополнительных ракетных угроз для территории России не останется без реакции.

«Рычаг-АВ» может не только ставить помехи самым разным радиолокаторам, но и вести радиотехническую разведку, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас в регионе повышенная активность американцев. Они хотят разместить на японских островах новейшие вооружения, включая ракеты средней дальности, — напомнил он. — И такие вертолеты могут обнаруживать их появление. Пригодится подобное оборудование и для наблюдения за иностранными корабельными группами, приближающимися к нашим берегам.

В прошлом году военное ведомство приняло решение радикально нарастить группировку вертолетов с комплексом «Рычаг-АВ» в Южном военном округе. Как писали «Известия», это стало своего рода ответом на усиление южного фланга Североатлантического альянса.

Эффективная помеха

— Вертолет с системой «Рычаг-АВ» имеет относительно небольшую дальность применения, действует на переднем крае или над прибрежной зоной моря, если используется в интересах ВМФ, и глушит станции средств ПВО. Полезная вещь, хорошо, что его дополнительно закупили и разместили на Дальнем Востоке. Это повышает возможности наших вооруженных сил, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Кашин.

«Рычаг-АВ» — эффективная система радиоэлектронной борьбы и подавления средств связи и спутниковых навигационных систем, согласился военный эксперт Виктор Мураховский.

— Известно, что чем выше находятся средства подавления, тем больше площадь покрытия с учетом рельефа местности, — заметил он. — Например, некоторые системы ПВО из-за рельефа местности могут не попадать под зону действия средств РЭБ, расположенных на земле.

Традиция размещать средства радиоэлектронной борьбы на авиационных носителях идет еще с советских времен, напомнил эксперт. Тогда мощные комплексы РЭБ устанавливались на платформе транспортного самолета Ан-12.

— Сейчас такие средства тоже необходимо иметь уже на тактическом и оперативно-тактическом уровне. Именно такую роль, собственно, и выполняют системы РЭБ, размещенные на вертолетах. «Рычаг-АВ», например, это модификация, существенно превосходящая по своим возможностям первоначальный вариант, который начал разрабатываться еще в советское время, — заключил Виктор Мураховский.

Войскам РЭБ военное ведомство сегодня уделяет особое внимание. Так, в ходе крупнейших в этом году стратегических учений «Запад-2021», которые состоятся в сентябре на полигонах России и Белоруссии, пройдет масштабная тренировка этих сил. В Минобороны России заявляли еще в начале года, что основной упор на маневрах будет сделан на огневое и радиоэлектронное воздействие на противника. По сценарию «Запад-2021», боевые действия будут вестись против иррегулярных вооруженных формирований. Специалисты радиоэлектронной борьбы будут вскрывать каналы связи, вмешиваться в их работу, ставить помехи в районах проведения боевых операций. Кроме того, они должны будут защищать российские боевые информационные сети от воздействия условного противника.

В последние годы войска радиоэлектронной борьбы регулярно получали инновационные системы вооружений. Мобильный автоматизированный комплекс «Мурманск-БН» способен подавлять военную радиосвязь в радиусе сотен километров, а при определенных условиях и на большей дистанции. Система может нарушить работу командных пунктов, расположенных в глубоком тылу противника, дезорганизовать управление войсками, нарушить работу морских сил и авиации. Комплекс «Борисоглебск-2» применяется для нарушения связи в тактическом звене. Перспективные системы «Поле-21» способны выключить в радиусе десятков километров все основные зарубежные системы спутниковой навигации.

Роман Крецул

Анна Черепанова

Антон Лавров