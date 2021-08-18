Игра в подводные жмурки

Между СССР и США могла быть негласная договоренность о глубинах патрулирования подводных лодок

В последние 10–12 лет никто не вспоминает о столкновениях подводных лодок. Хотя во времена холодной войны эти ЧП далеко не всегда заканчивались благополучно. В период разрядки количество лодок в океане сократилось. Наших осталось совсем мало. Как говорил еще экс-начальник Генерального штаба ВС РФ Николай Макаров, наши подводные лодки больше стоят у причалов или на бочках. Но несмотря на такое положение вещей, ДТП под водой продолжаются, потому что океан хоть и безбрежный, но не бесконечный.

В 2009 году в СМИ прошло сообщение о столкновении в Атлантическом океане дух субмарин – английской и французской. Сведения об этом происшествии весьма скромные. Это и понятно. Патрулирование подводных лодок да еще с баллистическими ракетами на борту даже в период так называемого стратегического партнерства оставалось тайной не только для противника, но и для партнеров. Британская ПЛАРБ Vanguard «наехала» на французскую ПЛАРБ Triomphant. У подводников такие происшествия, когда все кончается хорошо, называются «касаниями».

Французы сообщили, что Triomphant возвращалась с патрулирования, а вот англичане отказались что-либо сказать о своей субмарине, поскольку «не в правилах министерства разглашать информацию о маневрах королевских атомных подлодок». Знаю по собственному опыту, что такие тайны англичане не выдают.

Еще в октябре 1968 года автору, находясь на борту АПЛ К-131, пришлось пережить столкновение под водой в Баренцевом море с английской субмариной. Об этом столкновении написано немало с нашей стороны. К слову, мне первому выпала честь начать публикации о таких ЧП под водой в открытой прессе в начале 90-х годов прошлого столетия. Англичане об этом молчат до сих пор.

Комментируя подобные происшествия, молодые эксперты, особенно журналисты, употребляют такие выражения, как «уникальный случай», «неординарное событие», и прочие эпитеты, подразумевающие случайность. А между тем всего каких-то 15–17 лет назад такие происшествия были чуть ли не рядовыми. В холодной войне причиной столкновения являлось слежение подлодок противостоящих сторон друг за другом. В книге «История подводного шпионажа против СССР» американские авторы Шерри Зонтаг и Кристофер Дрю говорят о происшествиях с американскими и британскими подлодками, выполнявшими специальные задания, приводят 19 случаев столкновений.

“Новейшие средства радиоэлектронной борьбы способны запросто вырубить нежную вычислительную технику, и тогда выход один: действовать, как русский штурман, головой и карандашом”

Например, 20 марта 1993 года американская подлодка «Грейлинг» столкнулась с российской ракетной подводной лодкой типа «Дельта 3» в Баренцевом море. Никто не пострадал. Но президент США Клинтон был в ярости от того, что американские ВМС продолжают так рисковать. Почему так поступали американские командиры? Потому что приоритетной задачей ВМС США тогда было изучение новых советских подлодок и слежение за ними. Этим оправдывался любой риск, и именно поэтому подводников постоянно посылали в море. «Игры в жмурки» продолжались в течение нескольких десятилетий. А гибель нашей АПЛ «Курск» в августе 2000 года до сих пор тайна за семью печатями. Не является ли она итогом «касания» двух субмарин? Многие эксперты придерживаются именно этой версии.

Наши подводники и сегодня не застрахованы от столкновений под водой. Только причиной этого стали другие факторы.

Известно, что современные подводные лодки имеют очень совершенное гидроакустическое оборудование, которое обеспечивает слышимость на многие мили вперед. Командир подлодки уклоняется от случайных столкновений, но не забывает и о том, что имеет другие предписания, которые обязан выполнять. Например, лодка должна выдерживать свою «точку» в океане.

Автор этого материала в свое время был связан с планированием боевой службы советскими подводными крейсерами. Одной из сложностей было провести подлодку в район патрулирования и обратно в базу, чтобы ПЛ не встретилась на переходе с другой субмариной.

Было такое действо, как «разводка», проводимая на картах, после чего маршрут вырабатывала ЭВМ. Сейчас больше полагаются на автоматику, забывая, что техника без человека мертва. И мне представляется, что происшествие с двумя «дружественными» подлодками (французской и английской) случилось по такой причине – маршрут был выработан машиной независимо от контроля человеком.

Об этом говорит и то, что французы заявили о возвращении своей ПЛАРБ Triomphant с боевого патрулирования, а английская ПЛАРБ Vanguard наверняка следовала в район. Районы действий были выделены каждой лодке. А планирование на переход каждая страна выполняла самостоятельно. И вот результат.

Министр обороны Франции Эрве Морен объяснил это происшествие тем, что подводные лодки трудно обнаружить, потому что они производят шума меньше, чем креветки. Возможно, это и так, но только не в данном случае.

Кроме разводки подводных лодок на маршрутах, есть и другие способы упреждения роковых «касаний». Не буду ссылаться на авиацию, где существует метод расхождения по эшелонам высоты, скажу, что есть такой метод и у подводников – «разводка» по глубине, для чего в боевом распоряжении для командира подлодки указывается участок маршрута или район и время, где он должен быть на определенной глубине. Конечно, для этого должно быть согласовано действие двух и более лодок, чего, конечно, не было для названных ПЛ.

Когда я впервые приступил к планированию походов подводных лодок, то начал назначать им глубины, исходя их обстановки, обычно кратные 10, где были четные и нечетные начала (100, 110, 120 и т. д.). На это мне старший группы планирования сказал: «Так не пойдет!». Я спросил: почему? На что он ответил: «Указание свыше!». Неофициально мы знали – американские субмарины выбирают глубины 110, 130, 150 метров. Мы своим назначали 100, 120, 140... Негласная договоренность?

Шла холодная война, а не горячая, и столкновение лоб в лоб грозило потерей лодок, а главное – гибелью экипажей. А это уже трагедия национального масштаба для любой страны. Вот от этого в какой-то мере и спасала вышеназванная «поправка на дурака». Возможно, такая поправка была и в рассмотренном нами случае. Но глубина расхождения 10 метров для таких больших субмарин наверняка мала.

И еще нельзя не учесть так называемый человеческий фактор, о котором все меньше говорят и вспоминают только в случае ЧП. Сейчас наступает век роботизации, когда все доверяют, повторю, электронике и автоматике, а оправданно ли это полностью?

Возьмем те же субмарины. Они сегодня оснащены сверхчувствительными средствами гидролокации, но еще имеют на борту и мощные средства противодействия, которые делают их практически невидимыми для других. И человек порой не вправе контролировать это. Вспомните, к чему привел такой контроль на российской АПЛ «Нерпа» в ноябре 2008 года: погибли 20 человек, сработала автоматика, а виноват матрос!

А теперь про электронику. В ходе дружеского визита датских морских офицеров на СКР «Неустрашимый» в июле 2007 года на базе «Зеебрюге» один из молодых датских офицеров громко рассмеялся, увидев, как наш штурман работает на планшете обычным карандашом. И… тут же получил подзатыльник от своего командира. «Новейшие средства радиоэлектронной борьбы способны запросто вырубить нежную вычислительную технику, и тогда выход один: действовать, как русский штурман, головой и карандашом», – пояснил он подчиненному.

Полностью согласен с таким подходом, поскольку молодые офицеры чересчур увлечены электронными новинками, забывая элементарные способы работы. «Пусть за нас вкалывают роботы!» – к чему приведет человечество такой лозунг?

Лично я из происшествия в Атлантическом океане в феврале 2009 года делаю еще один вывод. Не так уж едина военная составляющая НАТО, как ее нам пытаются представить.

Вадим Кулинченко, капитан 1-го ранга, ветеран-подводник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года