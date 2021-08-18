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Интерфакс-АВН

Байден заявляет, что не сожалеет о решении вывести войска из Афганистана

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Вашингтон. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что не сожалеет в связи с решением вывести американский военный контингент из Афганистана.

"Я твердо стою на своем решении", - сказал американский лидер.

При этом, он отметил, что "падение Афганистана" произошло быстрее, чем ожидалось. Байден добавил, что дальнейшее пребывание американских военных в Афганистане не решило бы проблемы этой страны.

Талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
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