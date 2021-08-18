«Ленинским» курсом

Полвека назад Советский Союз приступил к серийному строительству атомных ледоколов

3 июля 1971 года на Балтийском заводе в Ленинграде состоялось историческое событие – закладка арктического линейного ледокола проекта 1052 (10520), который так и назвали – «Арктика». Принятый в эксплуатацию в 1974 году, этот атомный ледокол стал вторым в мире после вступившего в строй в 1959-м ледокола «Ленин», который был единственным в своем роде, построенным по проекту 92 на Адмиралтейском заводе.

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«Арктика» стала головным в целой серии однотипных судов. В 1977-м вступила в строй атомная «Сибирь» того же проекта, а в 1985–1989 годах – созданные по модернизированному проекту 10521 «Россия» и «Советский Союз». Завершили эту первую в мире серию атомных судов гражданского назначения ледоколы «Ямал» и «50 лет Победы» (тоже проекта 10521), вступившие в строй соответственно в 1992 и 2007 годах.

Долгострой с последним серийным ледоколом, заложенным еще в 1989-м, объясняется многолетним отсутствием средств, но в конечном итоге эту проблему удалось решить. Нужно сказать, что проблемы с подобным долгостроем в отечественном судостроении встречались и ранее. Например, заложенный в 1938 году боевой дизельный ледокол «Пурга» для морпогранохраны удалось сдать заказчику лишь в 1957-м. И ничего, прослужила «Пурга» более 30 лет.

“Ледоколы типа «Арктика» строились с учетом мобилизационной возможности оснащения их артиллерийским вооружением. Сдаточные испытания они проходили при полном вооружении, которое затем демонтировалось”

Собственно, приступить к серийной постройке атомных ледоколов решили по опыту эксплуатации «Ленина». И это несмотря на то, что названное именем вождя мирового пролетариата уникальное судно претерпело в середине 60-х аварию ядерной энергетической установки, из-за чего ее пришлось заменить на более надежную. После «Ленин» успешно работал на арктических трассах еще не один десяток лет.

Атомоходы типа «Арктика» были разработаны в центральном конструкторском бюро (ЦКБ) «Айсберг» под началом главного конструктора Андрея Перевозчикова, имевшего большой опыт кораблестроителя: он занимался созданием ряда дизельных субмарин, десантных кораблей, рыболовных судов и плавучих баз подводных лодок. Спроектировать новый атомный ледокол ему поручили не случайно – именно Андрей Егорович руководил заменой ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) «Ленина» и модернизацией первенца отечественного гражданского атомного флота.

Ввод в эксплуатацию атомоходов типа «Арктика» произвел, как отмечают историки судоходства в Северном Ледовитом океане, настоящую технологическую революцию в этом бассейне. Один «Ленин» и обычные ледоколы с этой задачей не справлялись. А вот «Арктика» и ее, как говорят англичане, систершипы позволили перейти от эпизодических перевозок грузов по Северному морскому пути в период благоприятной ледовой обстановки к круглогодичной работе на высокоширотных трассах от Новой Земли и до Берингова пролива, открывающего выход в Тихий океан.

Графика Дмитрия Звездкина

Графика Дмитрия Звездкина

Впервые на полюсе

Сердцем атомных ледоколов типа «Арктика» является двухреакторная ядерная паропроизводящая установка ОК-900А, созданная в Горьком в опытном конструкторском бюро машиностроения (ныне нижегородском АО «ОКБМ Африкантов», названном в честь главного конструктора Игоря Африкантова).

Это усовершенствованный вариант ЯППУ ОК-900, установленной на «Ленине» после замены прежней с реакторами ОК-150. Как и «Ленин», «Арктика» – атомный турбоэлектроход. По мощности (75 тыс. л. с.) «Арктика» превзошла «Ленин» в 1,7 раза, а по энерговооруженности и удельной тяге – в полтора. Новая ЯППУ доказала на борту атомоходов типа «Арктика» высокую надежность и безопасность. Конструкторы, стремясь к улучшению технико-эксплуатационных показателей, отказались от использования только постоянного тока в гребной электроустановке, как это было на «Ленине». На новых атомоходах ее генераторную часть выполнили на переменном токе, а двигательную – на постоянном. Водоизмещение ледоколов проекта 1052 (10520) – 23460 тонн («50 лет Победы» проекта 10521 – 25840 т), полный ход – 18 узлов (более 30 км/ч), автономность – 365 суток, экипаж – около 150 моряков.

Ледоколы типа «Арктика» оказались способными сокрушать однолетние арктические поля, включая мощные паковые льды, выдерживать их сжатие и с воистину хирургической точностью обкалывать лед вокруг застрявших в нем судов, вызволяя из плена не только транспортные суда, но и другие ледоколы. Вообще эти могучие суда можно смело ставить в один ряд с самыми выдающимися творениями науки и техники.

Большим достижением «Арктики» стал автономный поход на Северный полюс, куда ледокол прибыл в августе 1977 года, выйдя из Мурманска. До этого Северный полюс посещали только советские и зарубежные атомные субмарины, и «Арктика» оказалась первым в истории мирового мореплавания надводным судном, выполнившим эту миссию. В 1978-м – новый рекорд, который поставила уже новенькая «Сибирь»: атомоход провел грузовое судно «Капитан Мышевский» из Мурманска к Берингову проливу за 18 суток, и это в свойственных этим широтам тяжелых ледовых условиях мая-июня.

Будучи мирными судами, атомные ледоколы типа «Арктика» строились тем не менее с учетом мобилизационной возможности оснащения их артиллерийским вооружением в случае необходимости – по опыту Великой Отечественной войны. Сдаточные испытания они проходили при полном вооружении (76-мм артустановки АК-176, 30-мм зенитные автоматы АК-630), которое затем демонтировалось.

На борту атомоходов может базироваться вертолет Ка-32 – гражданская версия военного Ка-27. Зарубежные военно-морские справочники неизменно включают российские атомные ледоколы, как и новые проекта 22220, в число военных кораблей, хотя они входят в ФГУП «Атомфлот» госкорпорации «Росатом», а не в ВМФ.

Атомоход «Арктика» в 1982 году был переименован в «Леонида Брежнева», но через четыре года ему вернули прежнее имя. Вообще Леониду Ильичу в это плане не повезло – единственный авианосец российского ВМФ «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» тоже одно время (в ходе постройки) назывался «Леонид Брежнев».

С исторической точки зрения можно утверждать, что именно создание ледоколов типа «Арктика» позволило реализовать задачу, поставленную руководством СССР еще в 1939 году, – превратить Северный морской путь в постоянно действующую водную магистраль, обеспечивающую надежную коммуникацию с Крайним Севером и Дальним Востоком. Решать ее начали уже тогда, построив небольшую серию крупных паросиловых ледоколов типа «Иосиф Сталин», в то время самых мощных в мире, но этого оказалось недостаточно.

Решили задачу лишь с широким использованием в ледокольном флоте атомной энергетики, и такой и поныне флот есть только у России. А в 2020 году на смену выведенной из эксплуатации «Арктики» под тем же названием пришел новейший атомный ледокол проекта 22220. Он – головной в серии атомоходов этого типа.

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года