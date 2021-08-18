65 противоракетных лет

2021-й – юбилейный год для испытательного полигона Сары-Шаган

В начале 50-х годов на вооружение армий вероятного противника стала поступать ракетная техника, в том числе баллистические ракеты дальнего действия, способные нести ядерные заряды большой мощности. Это потребовало принятия срочных мер по защите страны от ядерного нападения. Началось исследование проблем слежения за баллистическими ракетами с целью создания комплексов противоракетной обороны. Необходимо было исследовать и изучить новые радиотехнические методы обнаружения БРДД, отработать средства вывода и наведения противоракет на цель. Решение этой проблемы можно было осуществить только на специальном полигоне.

Совет министров СССР Постановлением № 170-101 от 3 февраля 1956 года обязал Министерство обороны разработать эскизный проект такого объекта. Директивой заместителя министра обороны от 4-го ГУМО была назначена комиссия под председательством генерал-лейтенанта артиллерии Сергея Ниловского, которая произвела выбор территории для полигона.

В целях приближения объектов к озеру Балхаш и обеспечения безопасной зоны от падения ракет в районе железной станции Сары-Шаган выбран вариант с размещением полигона на территории Карагандинской и Джамбульской областей в пределах восточной и центральной частей пустыни Бетпак-Дала (Голодная Степь).

“В экспериментах высотные ядерные взрывы не вызывали каких-либо нарушений в функционировании радиотехнических средств системы «А», работающих в сантиметровом диапазоне волн, задача перехвата БР-мишеней осуществлялась в штатном режиме”

После появилась директива Генерального штаба от 30 июля 1956 года о формировании Государственного научно-исследовательского испытательного полигона № 10 (ГНИИП ПВО № 10, войсковая часть 03080) и подчинении его 4-му Главному управлению Министерства обороны СССР. Этот день считается днем создания полигона.

Первым начальником ГНИИП ПВО № 10 назначен генерал-майор артиллерии Степан Дорохов – активный участник Великой Отечественной войны.

Техническое руководство созданием полигона осуществлял главный конструктор системы «А» Григорий Кисунько – руководитель Специального конструкторского бюро № 30.

В 1957 году на территории полигона уже велось строительство 332 постоянных зданий и сооружений, большого количества временных сооружений на 18 площадках и стационарных радиорелейных станциях. Ценой огромных усилий и лишений, героическим трудом воинов и представителей промышленности задача создания полигона противоракетной обороны была выполнена. Менее чем через пять лет со дня начала его формирования – 4 марта 1961 года впервые в мировой практике противоракетой В-1000 в составе экспериментальной системы «А» была поражена головная часть БРДД. Этот пуск подтвердил теоретические расчеты о возможности создания ПРО.

Помимо задач создания ПРО, а в последующем и РКО, на полигоне с конца 50-х годов активно решались задачи создания средств противосамолетной обороны, а позже – ПВО средствами, основанными на новых физических принципах с использованием лазерной техники. Серьезен вклад полигона в испытаниях боевого оснащения отечественных ракетных комплексов стратегического назначения. За успехи и вклад в укрепление обороноспособности страны в 1981 году он награжден орденом Красной Звезды. В 1989-м в соответствии с Директивой главного штаба Войск ПВО переименован в 10-й Государственный испытательный полигон (Министерства обороны). Всего на нем было отработано:

6 противоракетных комплексов;

12 зенитных ракетных комплексов;

7 типов противоракет;

19 типов зенитных управляемых ракет;

14 типов измерительной техники;

18 радиолокационных комплексов;

несколько систем специального назначения (лазерных).

Кроме того, обеспечены испытания 15 ракетных комплексов стратегического назначения и их модификаций. В ходе них проведено 395 пусков противоракет, 5497 пусков ЗУР (без пусков учебного центра ВПВО), более 900 проводок и обстрелов БР.

В разработке новых систем, координации исследовательских и испытательных работ, проводимых на полигоне, принимали участие видные представители советской науки – академики П. Грушин, А. Минц, С. Лебедев, А. Расплетин, С. Лавочкин, Б. Бункин, А. Басистов, В. Бармин, Н. Басов, Е. Велихов, В. Бурцев, Н. Устинов, В. Зуев, член-корреспондент АН СССР Г. Кисунько и другие.

Полигон сотрудничал с 37 министерствами и ведомствами, 400 предприятиями, организациями промышленности и КБ, постоянно на полигоне работало свыше 70 экспедиций различных министерств и ведомств, ежегодно туда прибывали более 16 тысяч представителей промышленности.

Численный состав полигона изменялся в зависимости от объема и характера решаемых испытательных и научно-исследовательских задач в пределах от 550 до 15 300 человек, не считая личного состава учебного центра ВПВО и строительных частей. Там были созданы развитая инфраструктура и экспериментально-испытательная база, позволяющая успешно решать текущие и перспективные задачи создания средств стратегической обороны нашей Родины.

Испытания системы «А»

Создаваемая система являлась действующим макетом боевой системы ПРО и представляла собой территориально разнесенный комплекс радиолокационных и огневых средств, связанных радиорелейными линиями, с центральной цифровой вычислительной машиной КП системы, взаимодействующих друг с другом путем обмена информацией в едином автоматизированном боевом цикле.

В качестве перехватчика использовалась противоракета В-1000, выполненная по двухступенчатой схеме с твердотопливным ускорителем и управляемой второй ступенью с жидкостным ракетным двигателем. Средняя скорость противоракеты была по тем временам небывалой и составляла 1000 метров в секунду. Противоракета оснащалась осколочно-фугасной боевой частью (ОФБЧ) с 16 тысячами поражающих элементов, так называемый «орех в шоколаде» (стальной корпус диаметром 24 мм, взрывчатое вещество с ядром из карбида вольфрама диаметром 10 мм).

Первым шагом в отработке этой системы явились полигонные исследования радиолокационных характеристик баллистических ракет в реальных условиях их полета. Для этой цели в 1956–1957 годах была создана специальная станция РЭ-1, осуществлявшая радиолокационные наблюдения за баллистическими ракетами Р-2, а впоследствии – за ракетами Р-5 и Р-12.

Результаты проведенных исследований легли в основу разработки более мощного и совершенного радиолокатора РЭ-2, введенного в эксплуатацию летом 1958 года. Работы, проводимые на РЭ-1 и РЭ-2, подтвердили возможность обнаружения, захвата и автосопровождения высокоскоростных малоразмерных объектов.

Одновременно с проведением испытаний на установках РЭ на полигоне начались работы по созданию собственно экспериментальной системы ПРО – системы «А» (главный конструктор – Григорий Кисунько). На объектах 2, 1 и 3 строились корпуса, производился монтаж оборудования радиолокаторов точного наведения.

Первый пуск экспериментальной противоракеты В-1000 произведен 13 октября 1957 года в 8 часов 10 минут по московскому времени. Основной целью испытаний была проверка схода противоракеты с пусковой установки, отделения ускорителя от второй ступени, работы жидкостного ракетного двигателя и бортовой аппаратуры. По результатам пусков проведены доработки конструкции противоракеты и многочисленных ее агрегатов, что в конечном итоге обеспечило нормальное функционирование противоракеты в процессе боевого цикла. Этому способствовали тщательный разбор и анализ телеметрических записей, информации радиолокационных и измерительных средств, осмотр противоракеты на месте ее падения, которые проводили инженеры отдела анализа.

К 1959 году успешно проведены автономные испытания радиолокационных станций визирования противоракеты и передачи команд. Темп испытаний нарастал с каждым днем, что в дальнейшем позволило в короткие сроки решить сложные технические проблемы по созданию новой системы противоракетной и противокосмической обороны. После проведения соответствующих доработок система оказалась способной поражать головные части баллистических ракет осколочно-фугасной боевой частью.

4 марта 1961 года впервые в отечественной и мировой практике поражена головная часть баллистической ракеты Р12. Это событие стало поистине историческим, положен конец спорам о возможности реального создания ПРО, посрамлены скептики, называвшие ПРО утопией. 4 марта 1961 года можно по праву считать днем рождения ПРО.

Наряду с выполнением основных задач при создании системы «А» был подготовлен с задействованием всех средств системы эксперимент с целью исследования влияния высотных ядерных взрывов на работу радиоэлектронных средств под условным наименованием операция «К». На всех радиоэлектронных средствах фиксировались явления воздействия на их функционирование ядерных взрывов. В экспериментах высотные ядерные взрывы не вызывали каких-либо нарушений в функционировании радиотехнических средств системы «А», работающих в сантиметровом диапазоне волн, задача перехвата БР-мишеней осуществлялась в штатном режиме. Но РЛС дальнего обнаружения «Дунай-2» и ЦСО-П, работающие в метровом диапазоне волн, после ядерного взрыва ослеплялись помехами от ионизированных образований, возникающих в результате взрыва, что подтверждало правильность выбора дециметрового диапазона волн для радиотехнических средств системы «А» и перспективной РЛС «Дунай-3».

Результаты испытаний и исследований позволили сделать вывод о реальности создания боевой системы ПРО и определиться с путями решения оперативно-тактических и даже политических проблем.

Система А-35 и комплекс «Алдан»

Решение о создании системы А-35 было принято в 1960 году еще до завершения испытаний системы «А». В 1962 году состоялась защита эскизного проекта.

Система А-35 имела ряд существенных отличий от системы «А», которые были предопределены двумя основными факторами: постановкой задачи отражения налета группы целей, атакующих административно-промышленный район, минимальным нарядом ПР и принятием решения об оснащении ПР специальной боевой частью (СБЧ). В результате был реализован одностанционный принцип определения координат цели и противоракеты, а перехват цели вынесен за пределы атмосферы.

Для отработки системы А-35 на полигоне в 1965 году был развернут полигонный образец стрельбового комплекса «Алдан» – аналога одного из восьми боевых комплексов системы. Он обладал боевыми возможностями по перехвату быстролетящих малоразмерных баллистических целей в широком диапазоне высот и дальностей, представлял собой сложную автоматизированную систему радиотехнических, вычислительных и огневых средств. Это обусловило разработку новых методов организации и проведения испытаний с широким применением математических моделей, позволяющих по результатам натурных экспериментов в типовых и критических условиях работы системы получать оценки характеристик комплекса во всем диапазоне его боевого применения опытно-теоретическим методом.

В качестве перехватчика использовалась противоракета А-350 (5В61), выполненная по двухступенчатой схеме с твердотопливным ускорителем (4 РДТТ в связке) и управляемой второй ступенью с двумя жидкостными ракетными двигателями: маршевым – с неподвижным сопловым блоком и управления – с отклоняющимися сопловыми блоками. Средняя скорость противоракеты А-350 была в несколько раз больше, чем у В-1000, зона действия расширена по высоте и дальности примерно в 20 раз, существенно усложнена бортовая аппаратура для обеспечения новой системы наведения и радиационной стойкости. Вместо осколочно-фугасной БЧ применена ядерная боевая часть. Первый пуск ПР А-350 был проведен 24 декабря 1965 года.

В декабре 1969 года конструкторские испытания комплекса «Алдан» успешно завершены и была подтверждена его готовность к проведению государственных испытаний. В 1970 году начались работы по совершенствованию системы А-35 и расширению ее боевых возможностей по перехвату космических аппаратов и многоэлементных сложных баллистических целей, аналогичных тем, которые планировались или были приняты на вооружение вероятным противником к тому времени. Система А-35М испытания прошла успешно и была сдана в опытную эксплуатацию: в 1972-м – первая очередь и в 1974-м – вторая. В конце 1977 года она была принята на вооружение.

Окончание следует.

Сергей Большаков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года