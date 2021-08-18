Рейтинг благонадежности

У граждан Китая и Южной Кореи нет шансов остаться без присмотра государства

В странах Северо-Восточной Азии государственное и военное руководство уделяет значительное внимание вопросам обеспечения внутренней безопасности государства и осуществляет деятельность, направленную на совершенствование единого разведывательно-информационного пространства (ЕРИП) в интересах контроля иностранных граждан и местных жителей на территории страны. Представляется возможным утверждать, что наиболее прорывные технологии в данной области получили распространение в КНР и Южной Корее.

Китай

Основными функциями ЕРИП в системе национальной безопасности КНР являются противодействие деятельности иностранных спецслужб на территории Китая, защита стратегически важных объектов, предупреждение различного рода преступлений, а также контроль общественной безопасности.

В настоящее время внутрикитайское ЕРИП представляет совокупность автоматизированных подсистем безопасности: система автоматизированного видеомониторинга, система слежения через смарт-устройства Sharp Eyes, система социального кредитования Social Credit System. Вышеуказанные подсистемы в автоматическом режиме осуществляют обработку различных видов информации о физических лицах и направляют ее для систематизации в единую базу данных – облачное хранилище информации Public Security Police Cloud.

Система социального кредитования (ССК) подразумевает формирование для каждого отдельного гражданина индивидуального рейтинга общественной благонадежности. В частности, для накопления сведений о жителях КНР используется специальная база данных, отражающая финансовое положение, поведение на работе и во время учебы, в общественных местах, по месту жительства и в семье, получаемые медицинские услуги, круг общения и привычки. При составлении социального портрета также учитываются запросы в поисковых системах, активность, публикации и комментарии в социальных сетях, подписки на электронные и печатные СМИ, список контактов в записной книжке телефона, история посещения ресурсов, а также попытки преодоления межсетевого экрана, ограничивающего китайский сегмент сети Интернет.

“В одной из школ проведено тестирование системы контроля за поведением на уроках, отслеживающей психологическое состояние учащихся, активность и заинтересованность на занятиях, а также настроение школьников”

Помимо этого, происходят накопление и анализ информации о совершаемых операциях с использованием банковских карт в розничных магазинах, торговых учреждениях, транспортных компаниях, фирмах, предоставляющих различные услуги, и в сети Интернет.

По результатам анализа действий, выходящих за принятые в обществе нормы поведения, физическое лицо получает статус «подозрительного». Система в автоматическом режиме передает предупреждение в Public Security Police Cloud, и человек становится объектом особого внимания специальных служб и правоохранительных органов.

Кроме того, по указанию государства в зависимости от рейтинга ССК организации будут осуществлять дифференцированный подход в вопросах оказания услуг населению путем предоставления скидок, бонусов и иных льгот. При этом планируется, что неблагонадежные граждане будут подвергаться воспитательным мерам в виде штрафов, полной или частичной блокировки различных сервисов и услуг, ограничения доступа к продукции, представленной на рынке.

Рейтинг также учитывается правоохранительными органами и государственными учреждениями при приеме на работу, повышении в должности, принятии решения об увольнении. Ожидается, что ССК будет применяться как к физическим лицам, так и в отношении юридических лиц.

Необходимо отметить, что с целью обеспечения функционирования ССК в ЕРИП КНР до конца 2021 года на территории страны планируется установить около 800 миллионов камер видеонаблюдения. В настоящее время в нескольких десятках городов с населением менее миллиона проводится тестирование вышеуказанной системы. В частности, в городе Жунчэн (провинция Шаньдун) с населением 670 тысяч человек функционирует единый информационный центр, посредством которого осуществляется сбор сведений о гражданах по 160 параметрам, получаемым из 142 местных государственных и коммерческих организаций. Кроме того, с апреля 2018 года во всех местах массового скопления людей размещено оборудование, позволяющее выявлять граждан, разыскиваемых правоохранительными органами.

Вместе с тем в интересах функционирования ССК планируются поправки в законодательство, в соответствии с которыми авто- и электромобили, производимые в КНР, должны оснащаться устройствами, передающими компетентным органам сведения о нахождении, маршруте следования и скорости передвижения автомобиля. При этом установленная мультимедийная система также позволяет осуществлять скрытное прослушивание разговоров в салоне транспортного средства.

Наряду с этим в одной из школ города Ханьчжоу проведено тестирование интеллектуальной системы контроля за поведением на уроках, отслеживающей психологическое состояние учащихся, активность и заинтересованность на занятиях, а также настроение школьников. Ожидается, что данная система станет частью ССК и позволит с детских лет выявлять наиболее способных учеников, а также социально неблагополучных детей.

Необходимо отметить, что реализации проекта способствует широкая интеграция цифровых технологий в жизнь рядовых граждан Китая. Так, по состоянию на середину 2021 года число Интернет-пользователей в КНР составляет 850 миллионов человек (около 60% от общей численности населения), при этом по отношению к взрослым гражданам данный показатель оценивается более чем в 90 процентов. Покупки в режиме онлайн регулярно совершают до 600 миллионов человек, а годовой оборот розничных продаж в сети Интернет в Китае в 2020 году составил 2,1 триллиона долларов США.

Вышеуказанные факторы позволяют компетентным органам, ответственным за обеспечение национальной безопасности КНР, беспрепятственно внедрять новые технологии для контроля за гражданами путем навязывания различных сервисов и услуг, для получения доступа к которым требуются подключение к сети Интернет, использование смартфона и банковской карты.

Несмотря на высокий уровень развития информационных технологий в КНР, начало полноценного функционирования ССК в 2021 году считается маловероятным, поскольку в настоящее время система находится в стадии тестирования в отдельных городах страны. До конца 2021-го ожидается выход на уровень провинций. При этом наиболее вероятным сроком запуска ЕРИП в масштабах страны являются 2025–2027 годы.

Южная Корея

Республика Корея в условиях фактического нахождения в состоянии войны с КНДР уделяет значительное внимание поддержанию контроля за населением, в том числе с использованием современных технологий биометрической идентификации личности. Так, например, заграничные паспорта с биометрическими данными начали выдаваться гражданам Южной Кореи с 2008 года. Электронный носитель документа содержит цифровую информацию о владельце – фотографию, имя, дату рождения, пол, номер паспорта, срок его действия и персональный номер гражданина.

Изначально корейские разработчики предполагали, что документ также будет содержать данные об отпечатках обоих указательных пальцев, но власти вынуждены воздержаться от этого, поскольку обязательная дактилоскопия была негативно воспринята местным населением. Южнокорейцы изучают опыт внедрения подобной практики в зарубежных странах и не исключают в перспективе проведения подобной работы с общественностью с целью убедить в необходимости данной меры. Замена действующего общегражданского загранпаспорта на биометрический пока не носит в РК обязательного характера.

Поскольку оборудование для изготовления биометрических паспортов является достаточно сложным, все подобные носители с электронным чипом изготавливаются на территории страны. Печать документов производится государственным предприятием KOMSCO. МИД Южной Кореи осуществляет выдачу дипломатических и служебных паспортов, а также незначительное количество общегражданских только при необходимости экстренного выезда за рубеж. В функции южнокорейских консульских учреждений за рубежом входит только обязанность приема заявок на новые паспорта. Затем информация передается в Сеул, где документы изготавливаются и пересылаются дипломатической почтой обратно для выдачи владельцам.

Стоит учитывать, что въезд на территорию Южной Кореи осуществляется исключительно в воздушных и морских портах страны в связи с наличием сухопутной границы только с КНДР. Всего в стране имеется 108 аэропортов, включая местные аэродромы и вертодромы. Основным международным морским портом страны является город Пусан, второй по величине – Инчхон (обслуживает судоходное сообщение на китайском направлении). Учитывая данные обстоятельства, размещение технологий биометрической идентификации личности в критически важных местах позволит обеспечить гарантированный контроль за населением.

Примечательно, что прохождение паспортного контроля в целом идентично для всех пунктов пересечения госграницы. Въезжающие на территорию РК иностранные граждане обязаны проходить биометрическую идентификацию, в том числе делать электронный снимок отпечатков указательных пальцев обеих рук. Для этого все точки погранпропуска оснащены станциями мультибиометрического сбора данных (MBAS – multi-biometric acquisition stations). MBAS является интегрированным устройством, которое фиксирует изображение контура лица и отпечатки пальцев. Оно позволяет минимизировать время фотографирования и получать высококачественные биометрические данные.

Аналогичная аппаратура для пассажиров внутренних рейсов некоторых аэропортов уже введена в эксплуатацию. Для регистрации на внутренний рейс южнокорейским гражданам даже не требуется документ, удостоверяющий личность, персональные данные хранятся в специальной базе и считываются по отпечатку пальца непосредственно в аэропорту.

В Республике Корея широко применяется система биометрической идентификации местных и иностранных граждан, что в целом обеспечивает надежный пограничный контроль. Аппаратная база на пунктах пропуска представлена современными цифровыми устройствами, обладающими высокой скоростью обработки данных и пропускной способностью, что позволяет говорить о модернизации их в будущем.

Цена безопасности

Таким образом, использование системы социального кредитования в интересах обеспечения национальной безопасности КНР и ЮК позволит специальным службам и правоохранительным органам беспрепятственно осуществлять скрытый контроль различных аспектов жизнедеятельности населения, а также сформировать строгую иерархию в различных слоях населения в зависимости от рейтинга благонадежности, что будет способствовать повышению уровня общественной безопасности. Представляется возможным утверждать, что вышеуказанные технологии потенциально также могут быть использованы и в контрразведывательной деятельности.

Регина Чан

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года