Ледокольный покер

В освоении Северного морского пути Финляндии выгоднее принять сторону России

Невзирая на перспективы глобального потепления и увеличение продолжительности навигации в Арктике, она в отдельных районах не превышает и трех месяцев. Россия, обладая атомным ледокольным флотом, опережает все страны мира по составу и мощности кораблей ледового класса. Это породило не только зависть, но и настоящую гонку в этой сфере ряда стран, в том числе Канады.

Собственные ледоколы ее величества

В частности, министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что у Канады есть возможность по-настоящему активизироваться в Арктике и что они начали работу в этом направлении со строительства и ввода в состав своего флота новых арктических патрульных кораблей прибрежной зоны.

Речь о спущенном на воду первом серийном корабле Арктической зоны Margaret Brooke. Головным кораблем этого проекта был патрульный Harry DeWolf. На сегодня ВМС Канады, отказавшиеся от строительства на норвежских верфях патрульного ледокола типа «Свальбард» водоизмещением 6300 тонн, получили после достройки и прохождения испытаний второй патрульный ледокол собственного производства. В составе королевских военно-морских сил Канады на 2020 год их уже два. Еще два корабля этого проекта находятся на стапелях в канадском Галифаксе.

ВМС Канады заказали целых шесть патрульных кораблей этого класса, которые, на взгляд Оттавы, расширят возможности королевских ВМС по выполнению задач в Канадском арктическом архипелаге, обеспечив задачи наблюдения и разведки. Они так же призваны защитить суверенитет страны и полностью контролировать северо-западный проход, который Канада в отличие от США считает своей национальной транспортной артерией и исключительной экономической зоной своего государства. А навязываемая Канаде из уст официального Пентагона угроза со стороны России выглядит жупелом, который в Оттаве воспринимается с иронией.

Обида норвежцев

“Не заложив ни одного ледокола на своих верфях, США намерены брать их в аренду у Финляндии. Причем предполагается весьма занимательный бартер: платить за аренду Вашингтон намерен истребителями”

Канадский «Гарри ДеВулф» оснащен дизель-электрическими силовыми установками, позволяющими развивать скорость до 17 узлов. Дальность хода патрульного канадского ледокола при средней скорости 14 узлов составляет 6800 морских миль. Автономность корабля – четыре месяца, и, похоже, она рассчитана как раз на навигационный период в Арктике. Экипаж – 65 человек, на 15 больше экипажа норвежского «Свальбарда».

Но ТТХ канадских патрульных ледоколов очень скромны. Имея водоизмещение 6440 тонн (практически аналогичное «Свальбарду»), корабль может преодолевать лед толщиной всего в один метр на скорости в три узла. К тому же ледяной покров Арктики далеко неоднороден. Там присутствуют льды разного возраста и различной толщины. Так что озвученные возможности «Гарри ДеВулфа» весьма условны. Как бы не пришлось канадцам вытаскивать свой новейший ледокол длиной 103 метра и шириной 19 метров с помощью российских атомоходов.

Что касается норвежцев, то они ожидали от канадцев обещанного заказа на «Свальбарды», о котором Оттава заявила еще в 2015 году, но заказ не последовал.

Вооружен, но не опасен

Канадцы вооружили свой ледокол всего лишь автоматической пушкой BAE MK38 калибра 25 миллиметров и двумя пулеметами M2 Browning. А вот норвежцы усилили свой «Свальбард» 57-мм пушкой «Бофорс». На корабле предусмотрено размещение вертолета CH-148 и двух катеров.

Получив на выходе столь скромные результаты по мореходности и вооружению, командование ВМС Канады поспешило заявить, что данные корабли не предназначены для ведения боевых действий и что их основная задача – выполнение полицейских и пограничных функций. Это заявление насторожило американских «союзников».

Они-то целенаправленно готовили Оттаву к противостоянию российской экспансии в Арктике, а канадцы, оказалось, намерены защищать только свои воды. Изначально было ясно, что одолевая лишь метровый лед, канадские патрульные корабли ледокольного класса не собираются, как заявляли кораблестроители, выполнять задачи во всех арктических широтах. Они этого сделать не могут априори исходя из своих технических характеристик.

До скандала дело пока не дошло. Но учитывая прежние упреки Вашингтона в недостаточном реагировании Оттавы на угрозы глобального порядка, исходящие от Китая и России, а самое главное – в избегании или затягивании долевого финансирования общих оборонных программ, Пентагон воспринял, что Канада потратит 1,76 миллиарда долларов на строительство своих собственных патрульных ледоколов, стиснув зубы.

«Гарри ДеВулф» – самый большой корабль, построенный в Канаде за последние 50 лет. На его борту помимо 65 членов экипажа могут разместиться дополнительно еще 22 человека. В основном планируется, что это будут спасатели или участники научных экспедиций. Но канадцы все же указали, что он способен перемещать и морпехов, бойцов спецподразделений и на борту предусмотрено место для перевозки шести 20-футовых контейнеров, имея в виду грузы военного назначения.

Аренда вместо закладки

Не заложив ни одного ледокола на своих верфях, США намерены брать их в аренду у Финляндии. Причем предполагается весьма занимательный бартер: платить за аренду Вашингтон намерен истребителями. Эти планы озвучил адмирал Карл Лео Шульц, комендант береговой охраны США, который в прошлом году подписал ставший сенсацией документ о привлечении катеров БОХР к выполнению задач ВМС США и Корпуса морской пехоты по охране акваторий портов не только вблизи границ США, но и в любой точке Мирового океана.

Свернув на неопределенное время свою программу по строительству нового ледокольного флота, рассчитанную до 2029 года, США не отказались от ледоколов. Но строить 10 новых кораблей американцы, похоже, не собираются. Придумана новая схема преодоления отставания от России, имеющей самый мощный ледокольный флот.

В этой связи стоит отметить, что и финны устами вице-президента судостроительного предприятия Rauma Marine Constructions, специализирующегося на строительстве и модернизации паромов и ледокольных судов, заявили, что ледокольный флот Финляндии будет обновлен после 2029 года. Что может означать такая синхронизация дат и программ? Скорее всего сделка Вашингтона и Хельсинки готовилась заранее.

Финляндия сегодня оперирует восемью ледоколами и одним буксиром ледового класса. В составе береговой охраны США всего два ледокола: Polar Star («Полярная звезда») и Polar Sea («Полярное море»). Назначенный ресурс в 30 лет они выходили очень давно, учитывая, что построены во второй половине 70-х годов. К тому же после аварии главной энергетической установки в 2011-м Polar Sea встал на прикол и какое-то время являлся естественным источником запчастей для Polar Star. С 2000 года главным вездеходом береговой охраны США служит ледокол Healy водоизмещением 16 тысяч тонн и ледопроходимостью 1,6 метра.

На фоне активизации Вашингтона в вопросах освоения Арктики и претензий к России по поводу «единоличного владения в ущерб свободы судоходства» Северным морским путем привлечение финских ледоколов для проводки судов в водах Северного Ледовитого океана выглядит неприкрытым стремлением Вашингтона навязать новую игру именно сейчас, в период председательства России в Арктическом совете. Однако учитывая, что проводка судов иностранными ледоколами по трассе Севморпути без согласования с Россией все равно невозможна, цели, которых добивается Вашингтон, могут быть и скрытыми.

Американский бартер

ВПК США просто перераспределил статьи бюджета. Деньги, которые лоббисты военно-промышленных корпораций требовали для закладки десяти новых ледоколов, теперь пойдут авиастроительным компаниям. А финские ледоколы будут фактически арендованы или построены для США по бартеру.

Если для России вывод на трассы Севморпути современных ледоколов диктуют интересы поддержания круглогодичной навигации как инструмента развития экономики, то для американцев ледокольная программа, пусть даже с привлечением сателлитов, становится фактически навязыванием покупки американского вооружения.

Финляндии, конечно, тоже выгодно продавать или сдавать в аренду США свои ледоколы. Но финны ведут себя весьма прагматично, сотрудничая в ледокольной сфере и с ненавистным для Вашингтона Китаем. Более того. Известно, что Финляндия рассматривает приобретение у США истребителей Boeing F/A-18 Super Hornet или Lockheed Martin F-35. Однако у ВПК США неожиданно появились конкуренты. Французы предлагают финнам Dassault Rafale, а шведы – свой Saab Gripen. Финны хитрят. Они направили производителям (через правительства этих стран) приглашение к участию в тендере на поставку летательных аппаратов для национальных ВВС, по условиям которого новые истребители должны прибыть в Финляндию в 2025–2030 годах.

Но США могут убить двух зайцев: продать свои истребители финнам, а за эти деньги построить или взять в аренду их ледоколы.

Ответ России

Невзирая на абсолютную ледокольную доминанту России в Арктике, Москва прекрасно осознает, что Финляндия, пожалуй, является единственной страной, способной быстро проектировать и строить ледоколы. Кроме того, «ледокольная кооперация» с Хельсинки у нас существует со времен СССР. Доля финского участия в строительстве мирового ледокольного флота составляет более 60 процентов.

В 2016 году в море вышел первый в мире ледокол на сжиженном природном газе Polaris финского производства. По словам менеджера по коммуникациям компании Arctia Ээро Хокканена, финны хотят сотрудничать с Россией, Норвегией, Данией и другими странами в вопросах проводки судов по СМП. О США он не обмолвился.

Речь идет в том числе о развитии арктического туризма, ледовой разведке, проведении работ по прокладке кабелей, шельфовых операций, а также спасательных работ, устранении разливов углеводородов. Это может означать только одно – финны умеют считать.

От бартерной сделки с Вашингтоном за свои корабли живых денег Хельсинки не получит. А сотрудничая с Россией, может заработать. К примеру, финская компания Aker Arсtic участвует не только в ледокольной программе. В настоящий момент в серии проектирования находятся 15 газовозов, а ключевыми партнерами компании в России являются «ЯмалСПГ», «Газпром», Новатэк и Росатомфлот.

Санкции не помешали финнам обшивать трубы газопровода «Северный поток-2» бетоном. Поэтому те три тысячи компаний Финляндии, что связаны с морскими технологиями и суммарный оборот которых, по данным Business Finland, составляет порядка 13 миллиардов евро, скорее всего будут ждать более выгодного предложения. А оно может поступить только из Москвы.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года