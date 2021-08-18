Новая игрушка для Пентагона

Для чего США заявили о летных испытаниях прототипа истребителя шестого поколения

Перспективность ударной авиации как вида военной техники большинством военных экспертов принята, что называется, по умолчанию. Постоянное изменение тенденций ведения боевых действий смещает привычные акценты. В настоящее время основным направлением стали ракеты воздушного базирования, что логично инициировало качественное обновление имеющихся образцов ударной авиации. Россия и США – признанные лидеры в этом сегменте вооружений. Американцы первыми создали истребитель пятого поколения и получили прекрасный технический и технологический задел для разработки самолета следующего, шестого поколения, получившего название F/A-XX.

О проекте

Руководство ВВС США рассматривает истребитель шестого поколения в качестве эффективной замены устаревших самолетов F/A-18E/F «Супер Хорнет» палубного базирования. В планах американских военных получение к 2037 году не просто нового самолета, а полноценного модельного ряда, в котором основными проектами станут FX, предназначенный для ВВС, и F/A-XX – для ВМС. Кроме того, поставка истребителей будет осуществляться в двух вариантах – пилотном и беспилотном.

Учитывая неожиданно большие сроки, отводимые на разработку проекта, а о нем впервые заговорили еще в 2012 году, можно утверждать, что американцы создают самолет, претендующий на неоспоримое доминирование в небе. Именно такое мнение высказывал Дэйв Маджумдар – эксперт аналитического издания National Interest.

По словам аналитика, стремительно ворвавшиеся в элитный американский клуб «пятого поколения» Россия и Китай представили образцы, объективно превосходящие американские аналоги. В разработке своего Су-57 Россия сделала акцент на высокую технологичность, сверхманевренность и мощное вооружение. Поэтому проект F/A-XX не что иное, как попытка Соединенных Штатов догнать Россию.

На сегодня новому проекту роздано немало авансов. Ему отводится роль революционера в боевом авиастроении. Ключевой особенностью будущего истребителя считают инновационную систему вооружения смешанного типа, управляемую искусственным интеллектом.

“Поражение средств ПВО противника будет происходить не силами ударного вооружения, а путем отключений этих средств при помощи вируса, внедренного с очень большого расстояния”

В планах американских конструкторов – оружие, функционирующее на абсолютно новых физических принципах, например, лазерных установок, задачей которых станет поражение средств радиоэлектронного подавления. С лазером, считают разработчики, истребитель получит возможность вывода из строя ракетных головок самонаведения всех существующих типов ракет.

Постоянная эволюция технологий инициировала у США желание разработать и ввести в действие систему дистанционного внедрения компьютерных вирусов, сыграв таким образом на опережение. То есть поражение средств ПВО противника будет происходить не силами ударного вооружения, а путем отключений этих средств при помощи вируса, внедренного с очень большого расстояния.

Тем не менее самолет планируется вооружить ракетами, оснащенными инновационными системами наведения, для ведения воздушного боя. По заверениям производителей, такие ракеты будут абсолютно неуязвимы.

В сравнении с истребителем пятого поколения серьезные изменения претерпела и силовая установка. Большое количество электроники в сочетании с лазерной установкой потребовало наличие мощных энергонакопителей. Планируется, что при полете на высоких скоростях и форсаже F/A-XX будет задействовать традиционный силовой агрегат реактивного типа, а перемещение на малых и крейсерских скоростях обеспечат электрогенераторы. Они же станут источником питания лазерной установки.

Предварительно озвученные тактико-технические характеристики американского истребителя шестого поколения выглядят следующим образом. Скорость F/A-XX превысит 5 Махов (1 Мах соответствует скорости звука на определенной высоте полета) и составит примерно 5600 километров в час. Конструктивная схема – «бесхвостка». Продолжительность нахождения в воздухе – 50 часов (для беспилотной версии). Боевые возможности – совмещение функций самолета-разведчика и ударного истребителя. По заявлениям американских разработчиков, новый самолет по своим характеристикам будет превосходить все существующие типы ударных истребителей.

Интересным представляется тот факт, что выход F/A-XX в серию планируется на 2040-е годы. Это полностью соответствует проектным данным нового бомбардировщика LRS-B. Таким образом, мировое военное авиастроение в период 30–40-х годов XXI века ожидают масштабные революционные изменения, в ходе которых придут представители новой боевой авиации с новыми видами вооружения и искусственным интеллектом.

Летные испытания

Итак, в рамках совместной программы NGAD (Next Generation Air Dominance), осуществляемой авиастроительными корпорациями и ВВС США, проведены летные испытания нового самолета, получившего индекс «X». Излишне говорить, что мероприятие прошло в условиях строжайшей секретности.

По результатам проведенного испытания директор по закупкам ВВС США Уилл Ропер сделал заявление, в котором, в частности, сказал: «Мы не только построили и реально подняли в воздух полномасштабный демонстрационный образец, но и побили все существующие в этом деле рекорды. Разработчики полностью готовы к созданию истребителей следующего поколения. И эта готовность высока, как никогда раньше».

Издание Defence News отметило, что проект NGAD имеет гриф «Секретно», а восторженный спич одного из руководителей ВВС США относился к летным испытаниям образца, демонстрирующего возможности авиационных технологий шестого поколения. В качестве такого образца мог выступать прототип летательного аппарата шестого поколения как в пилотируемой, так и в беспилотной версии.

Но вернемся к Роперу. Он утверждает о возможности существенного влияния решения, принятого по программе, на бюджет текущего финансового года. Он уверен, что работы по программе NGAD способны встряхнуть ВПК США и инициировать образование новой аэрокосмической компании.

Онлайн-издание The Drive считает, что на самом деле директор по закупкам имел в виду развитие цифровой инженерии. И тут же напоминает, что последними поднявшимися в воздух прототипами истребителей США стали Lockheed Martin X-35 и Boeing X-32 – участники программы начала 2000-х годов Joint Strike Fighte.

В сентябре прошлого года все тот же Ропер заявлял о подготовке ВВС США к кардинальному изменению стратегии приобретения перспективных самолетов истребительного крыла. Согласно ей на создание новых образцов летательных аппаратов авиационной промышленности должно отводиться не более пяти лет. Он заявил о том, что анонсируемые изменения программы NGAD вступят в силу уже в октябре 2019 года.

Такой подход, по мнению Ропера, идентичен ситуации, возникшей при разработке самолетов семейства Century Series. Тогда за относительно краткий период времени была создана линейка истребителей от F-100 до F-106. Примерно в то же время директор ВВС США по закупкам обозначил три принципа, которые, по его мнению, лягут в основу программы NGAD:

открытая архитектура;

цифровая инженерия;

гибкость разработок программного обеспечения.

К этому Ропер добавил: ускоренное обновление авиапарка однотипных боевых самолетов создает атмосферу неопределенности у потенциальных противников Соединенных Штатов, к которым он в первую очередь причисляет Россию и Китай. В настоящее время в ВС США на вооружении состоят два истребителя пятого поколения – F-35 Lightning II (представленный тремя вариантами) и F-22 Raptor.

Что об этом думают в Москве

Новость о проведении летных испытаний американского истребителя шестого поколения и последующем «шоке оборонного сообщества» оценил российский военный эксперт Алексей Леонков. В частности, он сказал: «Когда слышишь американские заявления о разработке истребителя нового поколения, возникает логичный вопрос: «А где он?». Очевидно, что виртуальное пространство позволяет построить практически любую модель и заявлять о создании самолета, который вот-вот полетит». Он глубоко убежден в том, что появление летательных аппаратов шестого поколения возможно лишь тогда, когда предыдущее (пятое) поколение себя технически, технологически и функционально исчерпает.

Эксперт считает, что подобные заявления американской стороны следует воспринимать с известной долей скепсиса. Он акцентировал внимание на том, что разговоры об инновационной разработке ходят давно, но в реальности даже истребители пятого поколения продолжают выпускаться с недостатками.

«Поэтому такое заявление должностных лиц Соединенных Штатов необходимо расценивать как пропаганду», – подытожил Леонков.

Какой из всего сказанного следует вывод? Очевидно, что современная американская действительность напоминает детские и не совсем здоровые фантазии. Американцы на генетическом уровне неспособны признать присутствие в мировом пространстве великого множества стран, обладающих своим мнением и реализующих собственные проекты.

Более чем странное заявление Ропера в очередной раз это подтвердило. Любование своими военными игрушками в сочетании с бряцаньем оружием – это так по-американски, что к этому все уже привыкли.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года