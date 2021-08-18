МАКС-2021: неспешный авиапром

Хроническое отставание нашей авиации от мирового уровня выгодно конкретным лицам

С 20 по 25 июля в Жуковском прошел международный аэрокосмический салон «МАКС-2021». Как и ранее, его организаторы показали высокий организационный уровень. Безусловно, отлично отработана зрелищная часть МАКСа. В летной программе работы салона участвовало множество различных летательных аппаратов. Высокий пилотажный класс продемонстрировали группы «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты». Иностранным участником демонстрационной программы МАКС-2021 стала индийская пилотажная группа Sarang на четырех вертолетах Dhruv. Однако с грустью можно отметить, что еще четыре года назад иностранных пилотажных групп было четыре.

По официальным данным, в работе МАКС-2021 приняли участие 538 российских и 91 зарубежная компания из 20 стран мира. Однако на выставке самолетов и вертолетов иностранных машин было весьма немного. Как ни странно, это представители Европы и США. Европейцы представили новейший пассажирский широкофюзеляжный лайнер А350-1000, среднемагистральный А220-300 и ближнемагистральный «Пилатус РС-12NGX». Американская кампания Cirrus показала два легкомоторных самолета. Ни одной иностранной боевой машины на поле аэродрома представлено не было, что выглядит несколько странно. Понятно, почему нет боевых машин из Европы и США. А вот почему нет самолетов из Китая и Индии, понять сложно. Ведь Китаю есть что представить. Это и новейший палубный истребитель J-15, китайский аналог нашего Су-57 – J-20, совершивший первый полет еще в 2011 году, J-10 – машина чисто китайской разработки, самолет Н-6 – глубоко модернизированный советский Ту-16, оснащенный новейшими китайскими стратегическими КР, новые и не очень ЗРК – Н-9, Н-16 и другие. Интересно было бы ознакомиться с индийско-российскими Су-30МКИ, модернизированными в Индии для применения ракет «БраМос». Могла бы продемонстрировать продукцию своей авиапромышленности и Бразилия, которая имеет семейство региональных лайнеров собственной разработки Embraer. И хотя это не вполне новые машины, они, бесспорно, были бы интересны российским и иностранным специалистам. Сам факт систематического отсутствия на международных авиасалонах самолетов китайского производства заставляет усомниться в прочности российско-китайских отношений и готовности Китая поддержать Россию в случае, если наша страна столкнется с крупномасштабной агрессией со стороны Запада. И хотя я не сомневаюсь, что отсутствию китайских самолетов на МАКСе найдено множество вполне солидных оправданий, факт остается фактом – китайских машин нет и это повод основательно задуматься. Как нет и знаменитых турецких «Байрактаров». Казалось бы, для продвижения этой техники на международном рынке оружия, особенно в странах третьего мира, масштабно представленных на российских авиасалонах, турецкий беспилотник должен бы присутствовать. Однако же его на нашем салоне не было. А вот на Украину, которая объявляет Россию своим главным противником и чуть ли не собирается с нами воевать, он поставляется. Не желают, очевидно, турки, чтобы российские специалисты ознакомились с их главной авиационной новинкой.

То есть фактически на МАКСе представлена практически исключительно российская авиатехника. С этой точки зрения его очень сложно называть международным. Немного стоит остановиться и на образцах выставленных летательных аппаратов. Если говорить о боевых машинах, то в числе новинок можно отметить экспортную версию российского истребителя Су-57 и макет перспективного легкого истребителя пятого поколения ЛТС – легкий тактический самолет, именуемый на МАКСе Chekmate («Шах и мат»). В остальном были представлены уже хорошо известные боевые машины.

Показанный в темноте

Краткий анализ особенностей экспортного Су-57Э я уже делал в предшествующих номерах «ВПК», поэтому останавливаться на нем не стану. Отмечу только, что внешне эта машина ничем не отличается от базовой версии, поставляющейся в российские Вооруженные силы. Однако ее двигатели и бортовые РЭС существенно отличаются от базовой модификации. Боевые возможности этой машины существенно ниже, чем у тех Су-57, которые получат российские ВКС. Поэтому продажа таких самолетов за рубеж серьезных угроз национальной безопасности России не создаст.

“При нынешних темпах до серийного производства ЛТС дойдет вряд ли раньше 2035 года. К этому времени в небо поднимутся первые машины шестого поколения, которые уже разрабатываются в США”

Большой интерес вызвал у посетителей МАКС-2021, как специалистов, так и другой публики, самолет Chekmate, он же ЛТС. Разработан ОКБ Сухого с привлечением специалистов из других КБ, в инициативном порядке в исключительно короткие сроки с опорой на научно-технический задел, полученный при разработке Су-57 и на его основе. Размещенный в закрытом черном павильоне, он создал интригу. Особенно тем, что на протяжении первых дней, когда МАКС был открыт для специалистов, к нему до 17.00 допускали исключительно делегации, причем преимущественно иностранные. Прибывших на МАКС экспертов, не входивших в состав заранее планировавшихся делегаций, а также представителей прессы до этого времени к машине не допускали.

Попавшие внутрь павильона становились свидетелями цветомузыкально-шумового представления, проходившего в полумраке. У меня это шоу вызвало определенное недоумение – оно больше напоминало выступление рок-группы, нежели серьезный разговор о перспективном боевом самолете. В сверкании световых вспышек, мелькании лазерных лучей, световых полос на фюзеляже и других элементах корпуса машины разглядеть ее конфигурацию было весьма проблематично. Несколько выручали изображения на экранах, размещенных на стенах, где эта машина была изображена с разных ракурсов. Но эти картины мелькали или перекрывались другими световыми эффектами. Зачем это было делать для серьезных делегаций, особенно иностранных, которые могли бы заинтересоваться этой машиной, мне совершенно непонятно. Такое шоу, которое к месту, может, на голливудской вечеринке, у меня оставило ощущение, что присутствующим пытаются впарить что-то не очень хорошее. В целом все это представление, на мой взгляд, основательно подпортило имидж будущего самолета.

Между тем концепция и исполнение представленной машины чрезвычайно интересны и действительно сулят появление качественно нового, возможно, даже рубежного самолета. Судя по информации, прозвучавшей в ходе официального представления машины, ЛТС должен иметь очень небольшую для машин пятого поколения взлетную массу – около 18 тонн, а также невероятно низкую цену, по которой его предполагают представить на международном рынке вооружения, – порядка 30 миллионов долларов. В иностранных СМИ даже появились статьи, авторы которых выражают сомнение в возможности создания столь дешевого истребителя пятого поколения.

Тактико-технические данные самолета пока засекречены. К тому же представленный образец не является полноценным самолетом, способным подняться в воздух. Это скорее полноразмерный его макет. По информации, циркулировавшей на МАКСе, первый полет этой машины ожидается лишь через два года. Однако общий облик этой машины позволяет с определенной степенью точности оценить его возможные характеристики и место в системе вооружения любой страны.

Фото: zvezdaweekly.ru

Прежде всего надо отметить его малый вес и низкую стоимость. Это говорит о том, что данная машина будет массовой. Количественно он может стать основным боевым самолетом пятого поколения для большинства стран мира, включая весьма небогатые, которые не могут обзавестись находящимися в настоящее время в производстве истребителями пятого поколения – российским Су-57Э, американским F-35 и китайским J-20. Однако и для развитых стран мира ЛТС будет представлять большой интерес. Ведь из одних только тяжелых истребителей достаточную по численности и боевым возможностям группировку создать невозможно – слишком это дорогое удовольствие. Да и потеря каждого такого самолета – серьезный и часто трудно восполнимый ущерб по экономическим соображениям. Другое дело легкий и намного более дешевый, а значит, и простой ЛТС. Между тем при отражении массированных ракетно-авиационных ударов потери истребителей могут оказаться весьма значительными. Понимание этого привело к тому, что в развитых странах мира всегда имелось два класса истребителей – тяжелые, с большим радиусом действия, мощным и дальнобойным вооружением, которые призваны сопровождать ударные машины и уничтожать ключевые элементы оперативного построения атакующей группировки противника в глубине ее построения, и легкие, со сравнительно небольшим радиусом действия, упрощенным и менее многочисленным вооружением, предназначенные для наращивания потенциала системы ПВО на направлениях главного удара противника, где возможностей наземных средств для его отражения недостаточно. В СССР это была пара Су-27 и МиГ-29, в США – F-15 и F-16. Сегодня применительно к машинам пятого поколения ничего подобного нет. В США можно было бы считать такой парой F-22 и F-35. Однако по взлетной массе они сопоставимы, а по стоимости F-35 просто неприлично дорогой. К тому же F-22 в США давно не выпускают и даже не планируют возобновление производства. Так что американцы фактически имеют только один самолет в линейке машин пятого поколения – F-35. Таким образом, разработка и принятие на вооружение ЛТС превратит Россию в единственную страну мира, которая будет иметь обе машины пятого поколения – тяжелый и легкий истребители. И конечно, российским ВКС ЛТС нужен в дополнение к Су-57. Ведь соревноваться с США и Китаем в количестве современных боевых машин нам так или иначе придется. Разгромленная реформаторами и нынешними эффективными менеджерами российская авиапромышленность сможет поддерживать паритет на приемлемом уровне в области современной авиации, только если у нас будет легкий и дешевый (по трудозатратам и ресурсоемкости) истребитель пятого поколения. Обеспечить это за счет выпуска только дорогих Су-57 наш ОПК вряд ли сможет.

Фото: Алексей Песков

Облик этого самолета и исключительно сжатые сроки его разработки, объявленный взлетный вес и стоимость позволяют, опираясь на известные машины, уже существующие в производстве в России и других странах мира, оценить его вероятные тактико-технические данные.

Во внешнем виде прежде всего обращают на себя внимание его носовая часть и кабина – внешне они практически идентичны имеющимся у Су-57. Это говорит о том, что габариты БРЭО и оборудование кабины машины могут быть близки тому, что имеет Су-57. Выдвинутый далеко вперед, за переднюю оконечность кабины пилота воздухозаборник свидетельствует, что основная часть длины фюзеляжа машины занята двигателем и обеспечивающими его работу системами. Сравнительно узкий фюзеляж дает основания полагать, что в основной его части размещение внутренних отсеков для оружия маловероятно. Скорее они могут быть размещены в аэродинамических наплывах по бокам фюзеляжа. Объем этих отсеков, если сравнить с выставленными рядом с машиной авиационными средствами поражения, вряд ли будет большим и позволит разместить лишь небольшой боекомплект – до четырех ракет класса «воздух-воздух» малой и средней дальности в различных комбинациях. Ударное вооружение, в частности ракеты Х-35, выставленные рядом с самолетом, в его внутренние отсеки, похоже, разместить не удастся. Это означает, что их придется располагать на внешних узлах подвески и в небольшом количестве. Однако в этом случае его ЭПР резко возрастет, приблизившись к самолетам четвертого поколения. Ну что же, это легкий истребитель и рассчитывать, что он будет иметь большой арсенал вооружения, не вполне корректно.

Самолет не имеет ПГО, нет у него и заднего горизонтального оперения на традиционном месте по бокам фюзеляжа. Эта важнейшая часть самолета обычной компоновки (то есть не «летающего крыла») у ЛТС размещена с внутренней стороны продолжения боковых аэродинамических наплывов непосредственно за соплом двигателя. Площадь этих поверхностей существенно меньше, чем у самолетов с традиционным размещением заднего горизонтального оперения, однако их расположение в струе газов, выходящих из сопла, должно резко повысить их эффективность. Поэтому можно полагать, что маневренные характеристики этой машины могут быть вполне приемлемыми.

Единственный двигатель самолета аналогичен установленным на Су-57 АЛ-41. К моменту, когда ЛТС доведут до серии, можно надеяться, что будет наконец создан новый двигатель для Су-57 и в версии для российских ВКС такой же установят на ЛТС. Небольшой взлетный вес дает основания полагать, что боевой радиус ЛТС вред ли будет больше, чем 60–70 процентов от аналогичного показателя Су-57.

Оценивая вероятные возможности БРЭО самолета, надо прежде всего обратить внимание на его цену. Она объявлена порядка 25–30 миллионов долларов. Сразу же зазвучали голоса, что эти машины собираются продавать по цене танка. Однако это не так. Стоимость европейских и американских бронемашин лежит в пределах шести – восьми миллионов долларов. Примерно в такую же цену оценивается и российская новика Т-14 «Армата». Т-90 и последние модификации Т-72 имеют цену порядка 2,5–3 миллиона. Так что ЛТС на порядок дороже танков.

Если же его сравнивать с иностранными и российскими машинами других типов, то его цена совсем не выглядит демпинговой. Так, американский тяжелый истребитель пятого поколения F-22 на момент окончания его строительства в 2009 году стоил около 60 миллионов долларов. Стоимость Су-57 для российских ВКС в открытых источниках оценивается в 40 миллионов долларов. Аналогичный показатель Су-35, судя по заявлению генерала Бондаренко, составляет более 14–16 миллионов. Однако на экспорт российские машины идут по существенно более высокой цене. Так, МиГ-35 на международном рынке вооружений предлагается, судя по открытым данным, за 45 миллионов долларов. Поэтому если говорить о цене ЛТС для внутреннего потребления в 25–30 миллионов долларов, то она вполне приемлема для самолета пятого поколения. Однако если рассматривать эту цену как экспортную, то она действительно демпинговая. Исходя из этого можно предположить, что объявленная цена ориентирована на внутренний российский рынок. На экспорт машина пойдет по более высокой цене, которая может вырасти в полтора-два раза. Исходя из этого предположения с учетом почти вдвое меньшей массы по сравнению с Су-57, исключительно сжатых сроков его разработки и опоры на научно-технический задел по Су-57 можно полагать, что БРЭО этой машины будет представлять собой существенно упрощенный и сокращенный вариант того, чем оборудуется Су-57. То есть ЛТС будет существенно превосходить в воздушном бою машины предшествующих поколений вплоть до «4+++», тогда как несколько уступать новейшим машинам пятого поколения, в частности американскому F-35. Но ведь и цена последнего в четыре-пять раз выше, чем у российского ЛТС.

Исходя из проведенного анализа следует, что ЛТС может иметь весьма хорошие перспективы. Однако есть маленькая заминка: Су-57 доводился с момента постройки первого полетного экземпляра около 15 лет. Более 10 лет разрабатывался и МС-21, который до сих пор не доведен до серийного производства. ЛТС пока еще имеется в виде макета. Поэтому при нынешних темпах до серийного производства этот самолет дойдет вряд ли раньше 2035 года. К этому времени в небо поднимутся первые машины шестого поколения, которые уже активно разрабатываются в США. В итоге к моменту начала его серийного производства ЛТС в его нынешнем виде безнадежно устареет.

До импортозамещения далеко

Помимо ЛТС, из числа новых машин можно отметить МС-21. Этот пассажирский лайнер, предназначенный для линий средними пассажиропотоками, имеет двигатели российской разработки ПД-14. Количество иностранных комплектующих в нем оценивается на уровне 30 процентов. В связи с санкциями уже наметились проблемы. В частности, с поставками композитных материалов для его крыльев. Машина, судя по заявленным технико-экономическим показателям, соответствует лучшим иностранным образцам. Однако большой процент иностранных комплектующих, в том числе и критически важных, ставит проект в зависимость от позиции поставщиков, которые преимущественно составляют западные фирмы. А со странами Запада у России складываются очень непростые отношения, и в любой момент эти поставки могут быть прекращены. В этом случае Россия одномоментно лишится производства обоих своих основных пассажирских самолетов – «Сухой Суперджет-100» и МС-21 (он же Як-242).

Непонятно, что мешает начать массовый выпуск машин, полностью локализованных на территории России, – Ту-334 и Ту-204/214. Они уже имеют отечественную и иностранную сертификацию, по своим технико-экономическим показателям практически не уступая иностранным аналогам. При необходимости Ту-204/214 могли бы быть модернизированы с заменой двигателей ПС-90А1 на ПД-14. Похоже, мешает выпуску этих машин примитивное стремление ответственных чиновников к личному обогащению, а также целенаправленная деятельность отдельных влиятельных фигур, которые преследуют цель не допустить возрождения полноценного и независимого гражданского авиастроения в России.

Между тем есть один позитивный пример того, что даже разработанный еще в СССР пассажирский самолет может оказаться вполне соответствующим современным требованиям. Это представленный на МАКС-2021 Ил-114-300. С обновленной авионикой этот самолет запускается в серию в качестве ближнемагистрального лайнера и в качестве основной машины местных авиалиний.

Однако этот положительный пример лишь подчеркивает тот факт, что политический курс на сохранение и укрепление полной зависимости нашей гражданской авиации от иных государств, ныне в основном крайне враждебных, целенаправленно и вполне осмысленно продолжается.

В целом надо отметить, что судя по действиям руководства страны, в частности экономического блока правительства, главной целью внутренней и в значительной мере внешней политики является обеспечение обогащения незначительной части российского общества из числа приближенных к властным структурам. В этих условиях рассчитывать на то, что в их деятельности возобладают интересы развития страны в целом, не приходится. А это означает, что никаких принципиальных изменений в лучшую сторону в части развития авиации России ожидать нет оснований.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (894) за 17 августа 2021 года