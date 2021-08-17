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ТАСС

СМИ: Blue Origin подала в суд на NASA из-за его контракта со SpaceX

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Blue Origin
Американская компания Blue Origin.
Источник изображения: © AP Photo/Donna Blankinship

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на сумму $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX

ТАСС, 16 августа. Принадлежащая Джеффу Безосу компания Blue Origin в понедельник подала иск в федеральный суд США против Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в связи с присуждением контракта по разработке лунного посадочного модуля компании SpaceX, возглавляемой предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщил интернет-портал The Verge.

По его данным, Blue Origin утверждает, что NASA ненадлежащим образом оценило ее предложение по строительству модуля. Как сообщили порталу источники, компания уведомила судью, что будет добиваться приостановки исполнения контракта на время рассмотрения дела.

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на сумму $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, в связи с чем исполнение контракта было приостановлено до окончания разбирательства. В конце июля эта жалоба была отклонена.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis ("Артемида"), которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

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