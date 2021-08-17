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Интерфакс-АВН

В Ереване сообщают о погибших в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе

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Вид на гору Арарат и город Ереван.
Вид на гору Арарат и город Ереван.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

В Баку заявляют об обстреле с армянской стороны

Ереван/Баку. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Перестрелка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими произошла вечером в понедельник на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы, с обеих сторон есть погибшие, сообщает Минобороны Армении.

"16 августа в 18:10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в Гегаркуникской области (восток Армении - ИФ). В результате перестрелки погиб военнослужащий ВС Армении, рядовой Арман Акопян, 2002 г.р.", - сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что в результате предпринятых армянской стороной ответных действий с азербайджанской стороны есть трое убитых и один раненый военнослужащий.

Со своей стороны, Минобороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные силы Армении вечером в понедельник обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района.

"Обстрел велся с 18:45 до 20:30 с позиций ВС Армении в населенном пункте Заркянд Басаркечарского района по позициям азербайджанских военных в населенном пункте Йухары Айрым Кяльбаджарского района из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской (Черное озеро) и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ. Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

В начале августа министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что Армения решит проблему нарушения азербайджанскими военными своих границ силой, если не удастся достичь мирной развязки.

Ранее в понедельник в результате перестрелки на участке населенного пункта Ерасх юго-западной Араратской области на границе с Нахичеванской автономной республикой погиб старший прапорщик ВС Армении.

С 14 июля также обострилась обстановка на границе Армении с Нахичеванью на участке населенного пункта Ерасх. 10 августа границу Армении с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана на участке населенного пункта Ерасх посетил генсек ОДКБ Станислав Зась.

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