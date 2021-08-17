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Интерфакс-АВН

Меркель: операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, необходимо извлечь уроки

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Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель.
Источник изображения: © AP Photo, Michael Kappeler/Pool via AP

Берлин. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, из произошедшего нужно извлечь уроки.

"Аль-Каида" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) уже не может организовывать такие теракты из Афганистана против США, как в сентябре 2011 года, но все остальное удалось не так, как мы хотели и планировали. И этот вывод плачевен для многих афганцев, которые на этом пути очень много сделали, но, совершенно очевидно, что развитие оказалось не таким большим", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник вечером.

По ее словам, для перемен к лучшему в стране нужно было намного больше времени.

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Страны
Афганистан
Германия
Россия
США
Проекты
NATO
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