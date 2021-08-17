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Бразильцы начали летные испытания электрического сельскохозяйственного самолета

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EMB-203 Ipanema
Электрический сельскохозяйственный самолет EMB-203 Ipanema.
Источник изображения: Embraer

Бразильская компания Embraer приступила к летным испытаниям электрического сельскохозяйственного самолета EMB-203 Ipanema. Во время первых полетов специалисты проверяли управляемость самолетом, систему терморегулирования и операционную безопасность.

Авиастроительный конгломерат Embraer занимается разработкой полностью электрического самолета на базе EMB-203 с 2019 года. EMB-203 с поршневым двигателем 320 лошадиных сил в 2004 году стал первым серийным самолетом в мире, сертифицированным для полетов на возобновляемом топливе — этаноле.

Длина EMB-203 — 7,4 метра, высота 2,2 метра, а размах крыла — 13,3 метра. Он может летать на скорости до 230 километров в час на расстояние до 938 километров. Технические подробности об электрической версии самолета разработчики не раскрывают. Известно только, что у нее силовая установка от бразильской компании WEG и аккумуляторная батарея от португальской EDP. Наземные испытания самолета стартовали прошлой осенью.

Embraer 13 августа сообщила, что приступила к летным испытаниям электрического сельскохозяйственного самолета. Они проходят на предприятии компании в Сан-Паулу. Цель первых полетов была — проверить управляемость, систему регулирования и безопасность в эксплуатации самолета, и сравнить результаты с теми, что уже были получены во время компьютерных симуляций.

Кроме электрического сельскохозяйственного самолета Embraer занимается созданием аэротакси Eve. Ранее мы писали, что оно будет предназначено для перевозки пассажиров в городах и пригородах.

Василиса Чернявцева

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Страны
Бразилия
Португалия
Компании
Embraer
Проекты
ИТ
Электрический самолёт
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