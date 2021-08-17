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Бразильцы показали концепцию турбовинтового самолета

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Бразильцы показали концепцию турбовинтового самолета
Бразильцы показали концепцию турбовинтового самолета.
Источник изображения: Embraer

Бразильская компания Embraer показала концепцию турбовинтового пассажирского самолета с двигателями в хвостовой части. Такая конфигурация должна сделать его менее шумным. Как сообщает Flightglobal, турбовинтовой самолет Embraer может заменить устаревающие ERJ и CRJ200.

Сегодня турбовинтовые пассажирские самолеты уже не так популярны, как раньше. Их считают тесными и шумными. Некоторые семейства турбовинтовых самолетов, такие как Embraer ERJ и Bombardier CRJ200, уже не производят. Но они по-прежнему остаются в парках многих авиакомпаний, потому что им нет подходящей замены.

Три популярных турбовинтовых самолета все в производстве представляют собой модернизированные версии старых самолетов. Это канадские Dash 8-400 и французско-итальянские ATR 42-600 и 72-600.

Прошлым летом Embraer объявил о разработке нового турбовинтового самолета, рассчитанного на 70-100 пассажирских мест. Предполагалось, что за основу для создания нового самолета компания возьмет узкофюзеляжный среднемагистральный E175-E2. Все это подтвердила иллюстрация, которую в октябре прошлого года выложил руководитель коммерческой авиации Embraer Арьян Мейер. На ней был изображен турбовинтовой самолет с фюзеляжем, как у E195-E2, и двумя турбовинтовыми двигателями над крылом.

Embraer опубликовала новую концепцию турбовинтового пассажирского самолета 13 августа — с двигателями в хвостовой части. По словам вице-президента компании по технологиям и корпоративной стратегии Луиса Карлоса Аффонсо, такая конструкция позволит сделать салон самолета тихим. Силовые установки будут традиционными, а не электрическими или водородными. Embraer планирует запустить воздушное судно в 2022 году, а начать эксплуатацию — в 2027 или 2028.

В России тоже разрабатывают региональный пассажирский турбовинтовой самолет — Ил-114-300. Ранее мы писали, что он совершил первый полет.

Василиса Чернявцева

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Страны
Бразилия
Италия
Канада
Россия
Франция
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
Компании
Bombardier
Embraer
Leonardo
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