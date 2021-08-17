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Техкульт

Голубой эководород оказался грязнее угля и газа

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Водородная станция

Исследователи из Корнельского и Стэнфордского университетов (США) выступили с критикой «голубого водорода», назвав его бомбой замедленного действия и диверсией против политики по снижению выбросов в атмосферу. Все дело в метане, из которого получают эту разновидность водорода. По их мнению, увеличение добычи метана ради закрытия потребности в водороде в будущем создаст столько проблем, что проще заранее отказаться от этого метода.

Голубой водород фактически является «серым», так как его получают точно таким же способом, паровым осаждением из обычного метана. Разница в том, что на выходе добавляются фильтры для улавливания углерода, поэтому можно сказать, что производство голубого водорода не порождает никаких выбросов. Американские ученые это не оспаривают, однако утверждают, что проблема кроется в самой добыче метана. Дело в том,что при выкачивают его из недр теряются по 3-4%, которые просто улетучиваются в атмосферу. Исследователи назвали это «неконтролируемыми выбросами» и подсчитали, что метан будет оставаться в воздухе не менее 20 лет. Если говорить о перегреве планеты, то одна тонна метана производит такой же негативный эффект, что и 100 тонн CO2. Да, через 20 лет коэффициент снизится до 86, но само повышение концентрации метана в атмосфере однозначно будет увеличивать темпы роста мировой температуры, что неприемлемо. Американцы пришли к выводу, что улавливание углерода при генерации водорода – ничто в сравнении с тем вредом, который наносят утечки метана. В упрощенном виде, применение голубого водорода методом сжигания в котлах порождает на 20 % больше выбросов, чем сжигать просто природный газ. И на 60 % больше, если сжигать дизельное топливо. А еще есть проблема хранения отфильтрованного углерода – это тоже угроза на будущее, которую лучше было бы не создавать.

Водородная станция

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Страны
США
Компании
ГАЗ Группа
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