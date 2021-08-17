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Sabah (Турция): новый Афганистан и балканизация Центральной Азии...

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Американский солдат целится в афганцев в аэропорту Кабула
Американский солдат целится в афганцев в аэропорту Кабула.
Источник изображения: © AFP 2021, Wakil KOHSAR

Провал Вашингтона в Афганистане автор склонен считать «стратегическим ходом», но, по его же мнению, «утопическим». Действительно, сложно поверить, что Америка вот так стыдливо сматывает удочки. Чего только стоит видео, как с крыши посольства США в Кабуле происходит спешная эвакуация. Итак, какова главная цель американцев?

В то время как мировая общественность сосредоточена на продвижении сил "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ - прим. ред.) в Афганистане, глобальные и региональные державы, такие как прежде всего Турция, а также Китай, Россия, Иран, Пакистан, Индия, стараются занять новые позиции в ответ на стратегию хаоса США.

США на самом деле не уходят из Афганистана. Они по-новому позиционируют себя в глобальной борьбе, которая перешла в новую стадию.

Так, президент США Джо Байден оправдывает свою новую стратегию в Афганистане следующим образом: "Перед нами нет мира 20-летней давности. Теперь мы должны действовать в соответствии с меняющимися условиями".

Главная цель США - превратить Афганистан в Сирию путем длительных гражданских войн, как в Ираке, Сирии и Ливии, разделив страну на разные зоны влияния.

Этот проект в то же время означает "ближневостокизацию" и "балканизацию" тюркского мира Центральной Азии и исламского пояса Южной Азии, их превращение в арену борьбы внешних сил посредством гражданских войн и этнорелигиозных конфликтов.

США, желающие посеять семена нового хаоса в регионе через Афганистан, выбрали в качестве мишени прежде всего Россию, Китай, Иран, Индию, а также Турцию и Пакистан.

Цели США можно сформулировать следующим образом…

Оказать давление на Китай через Восточный Туркестан, подорвать влияние Китая и России в Центральной Азии и Южной Азии, препятствовать китайскому проекту "Один пояс, один путь", разрушить китайско-пакистанский экономический коридор, ослабить стратегию России в направлении сотрудничества в рамках "Большой Евразии", разорвать связь между странами Центральной Азии и Южной Азии с помощью новой волны террора, препятствовать выходу Индии в Центральную Азию через Иран и Афганистан, углубить конфликт между Пакистаном и Индией и, наконец, вывести на новый уровень стратегию по дестабилизации Ирана и Турции…

Все страны, увидевшие этот грязный заговор, перешли в состояние повышенной готовности. Россия, Китай, Иран уже сейчас ведут интенсивную челночную дипломатию с лидерами "Талибана".

Против возможных атак из нового Афганистана Россия укрепляет свои военные позиции в Узбекистане и Туркмении. В регион переброшены российские спецподразделения.

Утверждается, что, если угроза станет серьезной, Россия готовится задействовать и в Афганистане план аналогичный тому, что имел место в Сирии. Россия пытается принять все меры предосторожности против "Талибана" особенно на 144-километровой границе Узбекистана с Афганистаном и 1357-километровой границе Таджикистана с Афганистаном, которую из-за горных участков весьма трудно контролировать.

По мнению министра обороны России Сергея Шойгу, США через Афганистан хотят развязать новую гибридную войну в Центральной Азии и Южной Азии. Российский министр, который не верит, что США уйдут из Афганистана, сказал: "Зачем вы выходите, если становитесь тут же, за забором, и пытаетесь наблюдать, что там происходит? Это означает только одно… Они хотят закрепиться в Центральной Азии".

Разумеется, путь к тому, чтобы закрепиться, лежит через сеяние хаоса. Эту большую картину видит не только Россия. Понимая намерения США, Пакистан тоже в качестве первой меры предосторожности закрыл границу с Афганистаном протяженностью 2611 километров, простирающуюся от Ирана до Китая, забором высотой четыре метра, разместив повсюду видеокамеры и взрывчатые вещества.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан также выразил свою реакцию, заявив: "США хотят военного решения в Афганистане. Однако это невозможно. Решение должно быть политическим. Поскольку я говорю это, они обвиняют меня в антиамериканизме. Были даже те, кто называл меня "Талибан Хан"".

А красная линия Ирана - это переход страны полностью под контроль "Талибана". Иран запугивает таджиков и шиитов-хазарейцев, на которых имеет влияние. Кроме того, Иран также может задействовать против "Талибана" в Афганистане бригады "Фатимиюн", которые он использовал в Сирии.

Китай же принимает всевозможные меры. Пекин, который, с одной стороны, близок с Пакистаном, обладающим большим влиянием на "Талибан", с другой - заранее провел всевозможные переговоры с "Талибаном", судя по всему, взял с талибов слово, что "Исламское движение Восточного Туркестана" поддерживаться не будет. Если это обещание будет выполнено, то на повестке дня вновь может возникнуть открытие Ваханского коридора протяженностью 350 километров и шириной 65 километров на границе Афганистана с Китаем.

Таким образом, США со всех точек зрения ждет еще одно большое поражение. Идея балканизации Центральной Азии через новый Афганистан и окружения России и Китая посредством этого проекта - самая что ни на есть утопия.

Вероятность реализации этой утопии зависит исключительно от того, насколько США могли бы привлечь на свою сторону в Афганистане Турцию, Пакистан, Иран и противопоставить их России и Китаю на поле боя в Центральной Азии.

Иными словами, США опять хотят невозможного. Следовательно, очередная американская мечта обернется кошмаром и фиаско…


Берджан Тутар (Bercan Tutar)

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Афганистан
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