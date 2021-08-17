Подлодку "Магадан" передадут ВМФ России до 10 ноября

Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616)проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.06.2021.

Подлодка приступила к государственным испытаниям

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" проекта 636.3, построенная на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию), будет передана ВМФ России до 10 ноября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

"Магадан" - третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота (ТОФ), спущена на воду 26 марта текущего года в высокой - 91% - степени готовности. Корабль заложен 1 ноября 2019 года и до 10 ноября 2021 года будет передан в состав ВМФ России", - отмечается в сообщении.

Ранее на верфи сообщали, что предприятие приступило к государственным испытаниям "Магадана". В течение недели специалистам предприятия предстоит проверить работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили серии подводных лодок проектов 636 и 636М для ВМС Китая, серию из шести подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота, шесть подлодок проекта 636.1 для ВМС Вьетнама и четыре подлодки проекта 636.1 для ВМС Алжира. Российские подлодки являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ", зарубежные несут ракетный комплекс Club-S.