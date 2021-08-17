Войти
ТАСС

Подлодку "Магадан" передадут ВМФ России до 10 ноября

228
0
0
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616)проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-602 "Магадан" (заводской номер 01616)проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.06.2021.
Источник изображения: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru / vk.com/marinist_spb

Подлодка приступила к государственным испытаниям

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка "Магадан" проекта 636.3, построенная на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию), будет передана ВМФ России до 10 ноября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.

"Магадан" - третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота (ТОФ), спущена на воду 26 марта текущего года в высокой - 91% - степени готовности. Корабль заложен 1 ноября 2019 года и до 10 ноября 2021 года будет передан в состав ВМФ России", - отмечается в сообщении.

Ранее на верфи сообщали, что предприятие приступило к государственным испытаниям "Магадана". В течение недели специалистам предприятия предстоит проверить работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили серии подводных лодок проектов 636 и 636М для ВМС Китая, серию из шести подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота, шесть подлодок проекта 636.1 для ВМС Вьетнама и четыре подлодки проекта 636.1 для ВМС Алжира. Российские подлодки являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ", зарубежные несут ракетный комплекс Club-S.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Вьетнам
Китай
Россия
Продукция
Club-S
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
Калибр КР
ТОФ
ЧФ
Похожие новости
17.03.2021
Две подлодки и корвет отправятся на ТОФ через Средиземное море и Суэцкий канал
06.11.2019
"Черные дыры" в океане. О неатомных подлодках России, которые могут "бесшумно наблюдать"
25.11.2016
Подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка". Досье
31.05.2016
Подводные лодки проекта 06363. Досье
05.09.2012
Осадок от «Варшавянки»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 06:45
  • 2
"Тиран" в Африке: израильская модификация Т-55 до сих пор несет службу
  • 17.08 05:59
  • 1
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 05:58
  • 185
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 17.08 05:27
  • 50
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 05:17
  • 1
Ученые нашли способ вдвое увеличить скорость передачи данных между наноспутниками
  • 17.08 04:18
  • 3
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 02:05
  • 1
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 16.08 23:14
  • 1
The National Interest (США): так вот какой она будет — Третья мировая война?
  • 16.08 20:53
  • 1
Проблемы пакистанского подводного флота
  • 16.08 19:59
  • 2
США ждёт нехватка компонентов для термоядерного оружия – Foreign Policy
  • 16.08 19:41
  • 3
Шанс на выход из пике: стоит ли Boeing принимать помощь от России
  • 16.08 19:26
  • 13
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 16.08 19:13
  • 60
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 18:52
  • 25
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 16.08 18:36
  • 1
МИД РФ подтвердил запрос Афганистана на боевые вертолеты