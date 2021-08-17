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ТАСС

Роскосмос привлечет специалистов Астрономического научного центра к созданию лунной базы

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Международная космическая станция на фоне Луны
Международная космическая станция на фоне Луны.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Также специалисты АНЦ будут работать над созданием научной аппаратуры мониторинга космического пространства, которую установят на Российской орбитальной служебной станции

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Роскосмос планирует привлечь специалистов Астрономического научного центра (АНЦ) к созданию аппаратуры мониторинга космического пространства и созданию Лунной научной базы. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Ученые и специалисты, работающие в АНЦ, обладают не только железной деловой хваткой, но и неиссякаемым оптимизмом и жизнелюбием. Обязательно привлечем их к созданию Лунной научной базы и научной аппаратуры мониторинга космического пространства, которую планируем установить на Российской орбитальной служебной станции", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, в АНЦ работают настоящие энтузиасты космоса.

Астрономический научный центр - негосударственная научная организация, которая создала сеть обсерваторий в России и за рубежом.

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