«Скунсы» переходят в цифровую эпоху

Skunk Works — авторы многих передовых американских военных разработок — переходят на новые технологии. Вчера, 15 августа, портал thedrive.com сообщил о том, что корпорация Lockheed Martin открыла новый завод для своего секретного подразделения.

Завод получил название Building 648 и находится на территории секретного авиационного завода ВВС США Plant 42. В ангаре площадью порядка 20 000 кв. м будет вестись разработка и сборка «современных аэрокосмических аппаратов, включая малозаметные истребители и дроны, гиперзвуковые ракеты, и не только».

Таймлапс постройки нового завода Skunk Works

Ключевой изюминкой нового завода в Lockheed Martin называют высокотехнологичных роботов Combined Operation: Bolting and Robotic AutoDrill systems, или COBRA. С их помощью на предприятии намерены существенно ускорить и упростить сборку новых прототипов. Один из таких роботов активно задействуется при постройке X-59 — демонстратора технологий в рамках проекта NASA под названием Quiet Supersonic Technology (QueSST).

Робот COBRA за работой над крылом X-59 Источник изображения: thedrive.com

При этом в Skunk Works указывают, что новые работы — «лишь часть структурного перехода к цифровой эпохе, которая отражена в технологиях, применяемых на новом заводе». В целом в течение следующих пяти лет Lockheed Martin планирует потратить около $2 млрд на поддержку своей «цифровой трансформации».

Skunk Works является подразделением Lockheed Martin, и порядка 85% всех его работ засекречены. Среди самых знаменитых их разработок U-2, SR-71, F-117, F-22 и, конечно же, F-35. В 1994 году Бенджамин Рич, второй руководитель Skunk Works, опубликовал книгу под названием Skunk Works: A Personal Memoir of My Years of Lockheed, в которой рассказал историю разработки F-117, а также некоторые нюансы работы подразделения. В русскоязычном варианте книга известна как «Skunk Works: личные мемуары моей работы в Локхид» и доступна для свободного скачивания на ряде сайтов.