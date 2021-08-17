Операция "Возмездие": работу легендарного "Вымпела" показали на видео

Появилось видео учебной операции "Вымпела" - одного из самых засекреченных спецподразделений в мире.

Программа "Приемка" на телеканале "Звезда" была посвящена спецподразделению "Вымпел", отмечающему 40-летний юбилей. Журналистам впервые позволили снять учения легендарного Управления "В" Центра специального назначения ФСБ практически с полным погружением в процесс.

По сценарию боевики захватили заложницу и засели в пещерной крепости. Бойцам "Вымпела" дали 16 часов на то, чтобы освободить девушку и устранить террористов. В операции "Возмездие" были задействованы боевые пловцы, парашютно-десантная группа и снайперы.

Сначала с помощью спутников и беспилотников была собрана информация об объекте, где удерживают заложницу. Затем за дело взялись боевые пловцы. Они отправились на задание с передвижного пункта базирования ЦСН ФСБ, замаскированного под обычную яхту.

Все снаряжение у пловцов предназначено для незаметного прохождения больших подводных маршрутов. Поэтому вместо обычных аквалангов они используют ребризеры - дыхательные аппараты, не образующие пузырей. Быстро плыть на глубине им помогают буксировщики. Вопреки стереотипам, пловцы не берут с собой подводные автоматы.

Как поясняет один из них, вода это только средство доставки. Надо скрытно прийти из точки "А" в точку "Б", выполнить задачу и вернутся. А вот для действий на суше спецназовцы взяли пистолеты-пулеметы "Витязь". Это оптимальное оружие для боя в условиях пещеры, где велик риск рикошета. А потому боеприпасы использовали не бронебойные, а с мягким свинцовым сердечником.

Каждый "Витязь" оснащен фонарем, коллиматорным прицелом и глушителем.

Добравшись до берега, пловцы оборудовали подводную базу, провели доразведку, переоделись и только затем отправились к пещерам. Им пришлось пройти 15 километров по незнакомой местности.

Парашютно-десантной группе поставили задачу высадиться в тылу противника. Десантировались ночью, с самолета, летящего на скорости 370 километров в час в полной экипировке, с большой высоты, где разрежена атмосфера. Поэтому дышать всем бойцам приходилось из баллона. Причем, один из офицеров прыгал в тандеме с ведущим программы. Даже в условиях полной темноты группа способна наметить точку и сесть очень точно, например, на крышу здания. На такое в мире способны десятки.

Тем временем снайперов десантировали в горы с вертолета. Они работают в четверке - двое отвечает за устранение главарей террористов, третий - наблюдатель и четвертый прикрывает тылы и следит за маршрутами отхода для группы. Больше всего задач приходится выполнять наблюдателю - он следит за ветром, дистанцией и контролирует весь району в поисках угроз.

Особое отличие снайперов "Вымпела" - они должны не только метко стрелять, но и владеть иностранными языками. Так, один из офицеров в четверке говорил на арабском и фарси, остальные на английском и французском.

Операцию сотрудники "Вымпела", каждый на своем направлении, провели безупречно. Боевые пловцы зачистили пещеру, разминировали сложное взрывное устройство, которым была опоясана заложница и, переодев ее в подводную экипировку, доставили морем в безопасное место.

Парашютно-десантная группа устранила погоню и на багги отправилась к своим. А снайперы во мраке ночи уничтожили главарей террористов и покинули горы на вертолете.

Олег Корякин (Казань)