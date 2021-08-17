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ТАСС

Новая подлодка "Магадан" вышла на государственные испытания

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Спуск на воду подлодки "Магадан" для ВМФ России
Спуск на воду подлодки "Магадан" для ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Даничев

В течение недели специалистам "Адмиралтейских верфей" предприятия предстоит проверить работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. "Адмиралтейские верфи" (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации) начали государственные испытания третьей дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба предприятия.

"Адмиралтейские верфи" приступили к государственным испытаниям большой дизель-электрической подводной лодки проекта 636 "Магадан". Третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота 16 августа вышла на государственные испытания. В течение недели специалистам предприятия предстоит проверить работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов", - говорится в сообщении.

Также субмарина выполнит глубоководные погружения, будет произведена оценка управляемости корабля на разных ходовых глубинах. После отработки программы испытаний "Магадан" вернется на предприятие, где пройдет ревизию и чистовую отделку.

Серия из шести подлодок модернизированного проекта 636 строится на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота России. Первая субмарина "Петропавловск-Камчатский" передана заказчику в декабре 2019 года, вторая - "Волхов" - спущена на воду в декабре 2019 года, проходит заводские испытания. Третья подлодка серии "Магадан" заложена 1 ноября 2019 года и в ноябре 2021 года будет передана в состав Военно-морского флота России.

Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин и являются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3 900 тонн, рабочая глубина погружения составляет 240 м, предельная - 300 м, дальность хода - 7 500 миль.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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