Войти
ТАСС

Ракету для запуска к МКС модуля "Причал" отправили на Байконур

228
0
0
Узловой модуль "Причал"
Узловой модуль "Причал".
Источник изображения: РКК "Энергия"

Запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Две ракеты "Союз-2" отправлены из самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" на космодром Байконур, одна из них предназначена для доставки нового модуля к МКС. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

"Из Ракетно-космического центра "Прогресс" на космодром Байконур отправлены две ракеты-носителя "Союз-2". Они предназначены для запусков по российской программе Международной космической станции: этап 1а - под грузовой корабль "Прогресс МС", этап 1б - под корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем ["Причал"]", - сообщила госкорпорация.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября. По его словам, "Причал" позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового лунного корабля "Орел".

Узловой модуль должен пристыковаться к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС. Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил журналистам в Центре управления полетами, что госкомиссия проанализирует возникшие при запуске модуля "Наука" проблемы и учтет их при осеннем запуске узлового модуля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Луна
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Похожие новости
22.06.2020
«Это их война, а не наша»: Дмитрий Рогозин ответил на запуск Crew Dragon Илона Маска
22.12.2017
Ракеты и люди
18.05.2015
Нескончаемая череда катастроф
18.04.2014
И на Марсе будут яблони цвести
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 05:59
  • 1
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 05:58
  • 185
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 17.08 05:27
  • 50
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 05:17
  • 1
Ученые нашли способ вдвое увеличить скорость передачи данных между наноспутниками
  • 17.08 04:18
  • 3
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 02:05
  • 1
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 16.08 23:14
  • 1
The National Interest (США): так вот какой она будет — Третья мировая война?
  • 16.08 20:53
  • 1
Проблемы пакистанского подводного флота
  • 16.08 19:59
  • 2
США ждёт нехватка компонентов для термоядерного оружия – Foreign Policy
  • 16.08 19:41
  • 3
Шанс на выход из пике: стоит ли Boeing принимать помощь от России
  • 16.08 19:26
  • 13
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 16.08 19:13
  • 60
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 18:52
  • 25
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 16.08 18:36
  • 1
МИД РФ подтвердил запрос Афганистана на боевые вертолеты
  • 16.08 18:27
  • 7
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года