Ракету для запуска к МКС модуля "Причал" отправили на Байконур

Запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Две ракеты "Союз-2" отправлены из самарского Ракетно-космического центра "Прогресс" на космодром Байконур, одна из них предназначена для доставки нового модуля к МКС. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

"Из Ракетно-космического центра "Прогресс" на космодром Байконур отправлены две ракеты-носителя "Союз-2". Они предназначены для запусков по российской программе Международной космической станции: этап 1а - под грузовой корабль "Прогресс МС", этап 1б - под корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем ["Причал"]", - сообщила госкорпорация.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября. По его словам, "Причал" позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового лунного корабля "Орел".

Узловой модуль должен пристыковаться к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС. Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил журналистам в Центре управления полетами, что госкомиссия проанализирует возникшие при запуске модуля "Наука" проблемы и учтет их при осеннем запуске узлового модуля.