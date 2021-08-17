Описано будущее рынка электромобилей

Компания Foxconn предсказала, что через четыре года каждый пятый продаваемый автомобиль в мире будет электрическим. Об этом сообщает издание Digitimes.

Журналисты ссылаются на отчет тайваньской компании, в котором описываются перспективы рынка электромобилей. В нем корпорация позитивно оценивает свои позиции на данном сегменте с учетом старта производства на заводах в США и Таиланде. Также Foxconn объявила о запуске совместного предприятия с японской компанией Nidec, которое займется разработкой электродвигателей.

По слова председателя Foxconn Янг-Вэй Лю (Young-way Liu), к 2025 году сегмент электромобилей составит около 20 процентов от общего автомобильного рынка. Таким образом, каждое пятое авто будет передвигаться на электрической тяге. Данный сегмент оценивают примерно в 600 миллиардов долларов, и этот показатель только продолжит расти. В Foxconn полагают, что компании удастся получить по меньшей мере пять процентов от глобальной доли на рынке электромобилей.

Первым клиентом для корпорации окажется американская компания Fisker, для которой с 2023 года Foxconn планирует производить до 150 тысяч электрокаров в год. Ежегодно объемы производства будут расти до 300-500 тысяч единиц. Завод в Таиланде сконцентрируется на выпуске компонентов для авто.

В США ряд штатов в будущем планирует запретить продажу автомобилей с бензиновым двигателем. В частности, реализация машин на бензине будет ограничена в Калифорнии с 2035 года. При этом жителям штата не будет запрещено владеть автомобилями на бензине или продавать их.

Андрей Ставицкий