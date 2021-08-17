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ЦАМТО

Береговая охрана США приняла на вооружение 44-й катер класса "Сентинел"

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Патрульный катер FRC (Fast Response Cutter) William Flores береговой охраны США. Источник: worldmaritimenews.com.

ЦАМТО, 16 августа. Командование Береговой охраны США объявило о состоявшейся на базе Форт-Мейкон (шт.Северная Каролина) церемонии ввода в состав флота нового быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1144) "Глен Харрис".

Переданный Береговой охране США в апреле 2021 года "Глен Харрис" стал 167-м катером, поставленным компанией Bollinger Береговой охране США за последние 35 лет. "Глен Харрис" станет третьим из шести катеров класса "Сентинел", которые будут размещены в Манаме (Бахрейн), где заменят патрульные катера класса "Айленд". Катера будут применяться в составе Патрульных сил Юго-Западной Азии (формирование Береговой охраны США, размещенное в Манаме, Бахрейн).

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и постройку головного корабля серии FRC (Fast Response Cutter) был заключен по результатам тендера с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера. Заказчику переданы 45 катеров. 45-й катер FRC, (WPC 1145) "Эмлен Таннелл" (Emlen Tunnell), был передан Береговой охране США 1 июля 2021 года.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – около 353 т, скорость – 28 узлов, дальность плавания – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека. В состав вооружения входят стабилизированная 25-мм АУ и четыре 12,7-мм пулемета. Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

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Страны
Бахрейн
Нидерланды
США
Компании
Bollinger Shipyards
Damen Shipyards
Проекты
Sentinel
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