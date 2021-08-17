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Известия.ru

В Узбекистане подтвердили факт крушения самолета ВВС Афганистана

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Минобороны Узбекистана в понедельник, 16 августа, подтвердило факт крушения самолета ВВС Афганистана в Сурхандарьинской области республики.

«Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее», — цитирует ТАСС начальника информационной службы ведомства Бахрома Зульфикарова.

Ранее, 16 августа, Gazeta.uz сообщила, что крушение произошло накануне вечером в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.

При этом в соцсетях появились видео и фото с места предположительного крушения самолета. Источник издания в свою очередь уточнял, что двое афганских военнослужащих были госпитализированы в термезское отделение Республиканского научного центра экстренной медицины.

Отмечалось, что, по неподтвержденным данным, находившимся в самолете пассажирам удалось спрыгнуть с парашютом. Информация о пострадавших уточняется.

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Афганистан
Узбекистан
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