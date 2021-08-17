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Российская газета

"Тиран" в Африке: израильская модификация Т-55 до сих пор несет службу

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Источник изображения: rg.ru

Трофейные Т-55, получившие название Tiran 5, прослужили в Армии обороны Израиля до начала 90-х годов. К этому времени они получили 105-мм пушки М68 производства США с теплоизоляционным кожухом, под новые снаряды была доработана внутренняя боеукладка. Также смонтировали 12,7-мм и 7,62-мм американские пулеметы, 60-мм минометы для самообороны. Боевые машины получили 610-сильные двигатели, новые средства связи и противопожарное оборудование.

Для усиления защиты, как на модернизированных М48 и М60 Magach, появилась навесная "реактивная броня" Blazer, способная противостоять противотанковым управляемым ракетам, реактивным гранатам с моноблочными кумулятивными зарядами применяемых станковых и ручных гранатометов.

В разное время небольшое количество таких боевых машин поставили за рубеж. Например, три десятка получила Эфиопия, двенадцать штук - Уругвай.

В конце августа 2013 года стало известно о появлении десяти Tiran 5 в сухопутных войсках Сил обороны Руанды. После обострения обстановки в Демократической Республике Конго, где активизировались антиправительственные группировки, для обеспечения безопасности на границу с этим государством перебросили подразделения, усиленные бронетехникой.

Интересно, что в 80-е годы предлагался более продвинутый вариант таких трофеев - T-55S Samovar. Кроме перечисленных выше изменений, он должен был получить современную по тем временам систему управления огнем, новый прицел с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем, датчиками стрельбы и стабилизаторами. Однако этот проект ограничился лишь выпуском нескольких опытных образцов.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Конго
Руанда
США
Уругвай
Эфиопия
Продукция
Т-55
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