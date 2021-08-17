"Тиран" в Африке: израильская модификация Т-55 до сих пор несет службу

Трофейные Т-55, получившие название Tiran 5, прослужили в Армии обороны Израиля до начала 90-х годов. К этому времени они получили 105-мм пушки М68 производства США с теплоизоляционным кожухом, под новые снаряды была доработана внутренняя боеукладка. Также смонтировали 12,7-мм и 7,62-мм американские пулеметы, 60-мм минометы для самообороны. Боевые машины получили 610-сильные двигатели, новые средства связи и противопожарное оборудование.

Picture of a israeli made Tiran-5 tank of the Rwandan 🇷🇼 military,a upgraded version of the famous soviet made T-55 main battle tank with blazer reactive armor.This tank of was seen being transported by truck to the Republic Democratic of Congo border in late August 2013. pic.twitter.com/jQ2gpGPYMJ — Hammer Of War (@HammerOfWar5) July 16, 2021

Для усиления защиты, как на модернизированных М48 и М60 Magach, появилась навесная "реактивная броня" Blazer, способная противостоять противотанковым управляемым ракетам, реактивным гранатам с моноблочными кумулятивными зарядами применяемых станковых и ручных гранатометов.

В разное время небольшое количество таких боевых машин поставили за рубеж. Например, три десятка получила Эфиопия, двенадцать штук - Уругвай.

В конце августа 2013 года стало известно о появлении десяти Tiran 5 в сухопутных войсках Сил обороны Руанды. После обострения обстановки в Демократической Республике Конго, где активизировались антиправительственные группировки, для обеспечения безопасности на границу с этим государством перебросили подразделения, усиленные бронетехникой.

Интересно, что в 80-е годы предлагался более продвинутый вариант таких трофеев - T-55S Samovar. Кроме перечисленных выше изменений, он должен был получить современную по тем временам систему управления огнем, новый прицел с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем, датчиками стрельбы и стабилизаторами. Однако этот проект ограничился лишь выпуском нескольких опытных образцов.

Алексей Брусилов