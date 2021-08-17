КРЭТ представит на форуме "Армия" новейшую навигационную систему для легких вертолетов

Концерн также представит на форуме устройства, обеспечивающие возможность управления вертолетом с помощью приборов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" впервые представит на форуме "Армия-2021" новую систему навигации для легких вертолетов СНВ 1а. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе КРЭТ.

Разработка Раменского приборостроительного завода (входит в КРЭТ) отличается сочетанием высокой точности с небольшими габаритами и весом изделия. "Помимо высокой точности важными параметры авионики являются масса и габариты. Уменьшение размера и веса навигационных приборов с сохранением качества и надежности - одна из задач, стоящая перед разработчиками при создании конкурентоспособной авиационной техники", - приводит пресс-служба слова генерального директора КРЭТ Николая Колесова.

Кроме того, концерн представит на форуме устройства, обеспечивающие возможность управления вертолетом с помощью приборов. Блок формирования навигационной информации БФНИ-1 и многофункциональный индикатор ИМ-23 разработки Ульяновского конструкторского бюро приборостроения обеспечивают пилотов комплексной информацией о полетной ситуации, помогают в навигации и управлении воздушным судном, гарантируют интеллектуальную поддержку и предупреждение о внешних угрозах.

В рамках форума в этом году КРЭТ представит около 140 экспонатов, в том числе новые системы навигации, системы обеспечения полетов, бортовые вычислительные системы, а также метеостанция для использования в Арктике и 20 моделей воздухоочистителей "Тиокрафт", пять из которых будут презентованы впервые.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино с 22 по 28 августа.