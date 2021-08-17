Войти
ТАСС

КРЭТ представит на форуме "Армия" новейшую навигационную систему для легких вертолетов

239
0
0
Экспонат стенда концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ)
Экспонат стенда концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ).
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Концерн также представит на форуме устройства, обеспечивающие возможность управления вертолетом с помощью приборов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологи" (КРЭТ) госкорпорации "Ростех" впервые представит на форуме "Армия-2021" новую систему навигации для легких вертолетов СНВ 1а. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе КРЭТ.

Разработка Раменского приборостроительного завода (входит в КРЭТ) отличается сочетанием высокой точности с небольшими габаритами и весом изделия. "Помимо высокой точности важными параметры авионики являются масса и габариты. Уменьшение размера и веса навигационных приборов с сохранением качества и надежности - одна из задач, стоящая перед разработчиками при создании конкурентоспособной авиационной техники", - приводит пресс-служба слова генерального директора КРЭТ Николая Колесова.

Кроме того, концерн представит на форуме устройства, обеспечивающие возможность управления вертолетом с помощью приборов. Блок формирования навигационной информации БФНИ-1 и многофункциональный индикатор ИМ-23 разработки Ульяновского конструкторского бюро приборостроения обеспечивают пилотов комплексной информацией о полетной ситуации, помогают в навигации и управлении воздушным судном, гарантируют интеллектуальную поддержку и предупреждение о внешних угрозах.

В рамках форума в этом году КРЭТ представит около 140 экспонатов, в том числе новые системы навигации, системы обеспечения полетов, бортовые вычислительные системы, а также метеостанция для использования в Арктике и 20 моделей воздухоочистителей "Тиокрафт", пять из которых будут презентованы впервые.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино с 22 по 28 августа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КБП
КРЭТ
Ростех
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
СНВ-1
Похожие новости
21.08.2020
Ростех представит порядка 70 новинок на форуме "Армия-2020"
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
26.08.2015
Что привлекает королей
10.06.2015
Любовь с первого выстрела
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 05:59
  • 1
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 05:58
  • 185
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 17.08 05:27
  • 50
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 05:17
  • 1
Ученые нашли способ вдвое увеличить скорость передачи данных между наноспутниками
  • 17.08 04:18
  • 3
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 02:05
  • 1
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 16.08 23:14
  • 1
The National Interest (США): так вот какой она будет — Третья мировая война?
  • 16.08 20:53
  • 1
Проблемы пакистанского подводного флота
  • 16.08 19:59
  • 2
США ждёт нехватка компонентов для термоядерного оружия – Foreign Policy
  • 16.08 19:41
  • 3
Шанс на выход из пике: стоит ли Boeing принимать помощь от России
  • 16.08 19:26
  • 13
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 16.08 19:13
  • 60
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 18:52
  • 25
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 16.08 18:36
  • 1
МИД РФ подтвердил запрос Афганистана на боевые вертолеты
  • 16.08 18:27
  • 7
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года