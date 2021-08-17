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Российская газета

Сухопутный бой Северного флота в Арктике сняли на видео

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В Мурманской области подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота прорвали оборону условного противника и нанесли артиллерийские удары. Учения прошли на полигоне в районе поселка Алакуртти. На видео можно понаблюдать за действиями бойцов.

Арктические мотострелки сначала совершили марш в назначенное место. Отразили нападение "противника", преодолели условно зараженные участки территории. Одна из задач учения - слаженность батальона при ведении огня из стрелкового оружия и боевых машин, сообщила пресс-служба Северного флота. А огонь военнослужащие вели по объектам, имитирующим бронетехнику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу противника на расстоянии от ста метров до десяти тысяч. Подразделения отлично выполнили поставленные задачи.

В учении были задействованы более 500 бойцов, свыше 80 единиц техники, в том числе и многоцелевые тягачи МТЛБ, самоходная артиллерийская установка 2С-1 "Гвоздика", противотанковый ракетный комплекс "Штурм". Огневую поддержку обеспечивали фронтовые бомбардировщики Су-24 и беспилотники.


Светлана Цыганкова

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Продукция
МТ-ЛБ
Су-24
Штурм
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