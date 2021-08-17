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ЦАМТО

Nurol Makina предлагает ББМ "Йорук" Силам самообороны Японии

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Легкая бронемашина "Йорук" (Yoruk)
Легкая бронемашина "Йорук" (Yoruk) с колесной формулой 4x4 турецкой компании Nurol Makina с.
Источник изображения: www.army-technology.com

ЦАМТО, 16 августа. Согласно информации, опубликованной 10 августа Daily Sabah, легкая бронемашина "Йорук" (Yoruk) с колесной формулой 4x4 турецкой компании Nurol Makina стала одним из финалистов проводимого в Японии тендера на поставку бронетехники.

Если турецкая компания одержит победу в конкурсе, данная продажа станет первым случаем экспорта произведенных в Турции бронемашин в Японию.

Длина бронированной машины составляет 4,9 м, ширина – 2,4 м, высота – 2,1 м. "Йорук" обеспечивает транспортировку в общей сложности 9 человек. Водитель и командир размещены на передних сиденьях. Еще три человека размещаются на сиденьях второго ряда. В кормовом десантном отделении лицом друг к другу располагаются четыре пассажира. Конструкция машины позволяет повысить защиту в зависимости от выполняемой задачи, используя навесную броню и композитные материалы.

Масса машины – 8 т, максимальная грузоподъемность – 4 т. С каждой стороны кабины расположены по две двери с небольшими пуленепробиваемыми окнами в верхней части. С каждой стороны в кормовой части десантного отделения и в задней части корпуса имеется по одному дополнительному пуленепробиваемому окну.

Бронемашина оборудована дизельным двигателем мощностью 300 л.с., автоматической коробкой передач, способна развивать максимальную скорость 140 км/ч, запас хода – 700 км.

"Йорук" оснащается расположенным на крыше боевого отделения дистанционно управляемым модулем вооружения с 7,62-мм пулеметом. Машину можно легко адаптировать под требования заказчика для использования в качестве бронетранспортера, самоходного ПТРК или машины материального обеспечения.

В число заказчиков техники компании Nurol Makina входят Тунис, Катар, Венгрия, Узбекистан и Сенегал.

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Страны
Венгрия
Катар
Сенегал
Тунис
Турция
Узбекистан
Япония
Компании
Nurol
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