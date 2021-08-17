Украинское НПО "Практика" выполнило контракт на поставку партии бронемашин "Козак-5" Саудовской Аравии

Бронированные машины "Козак-5" производства украинского ЗАО "Научно-производственное объединение "Практика", поставленные в 2021 году в Саудовскую Аравию.

ЦАМТО, 16 августа. Украинское НПО "Практика" (входит в состав Гражданского союза "Лига оборонных предприятий Украины") в 2021 году успешно выполнило контракт на поставку крупной партии адаптированных для местного климата бронемашин "Козак-5" в одну из ближневосточных стран.

Как сообщает Defense Express, об этом заявил 12 августа во время своего выступления на Международном оборонном инвестиционном форуме председатель совета директоров НПО "Практика" и по совместительству председатель правления ГС "Лига оборонных предприятий Украины" Олег Высоцкий.

"Практика" в этом году реализовала два экспортных контракта, с ними (Саудовской Аравией) в том числе", – отметил Олег Высоцкий, рассказывая о планах компании принять участие в ближайшей крупной оборонной выставке в Саудовской Аравии.

Он также подчеркнул, что Королевство является очень привлекательным потенциальным партнером для предприятий-производителей украинского оружия. Особенно в условиях, когда их производственные возможности значительно превосходят те объемы, которые может закупать собственное государство.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что НПО "Практика" поставила Саудовской Аравии несколько десятков специальных бронированных машин "Козак-5". Вторым заказчиком, по всей видимости, является Индонезия, получившая в прошлом году первые две ББМ "Козак-2М".