В МИД назвали неожиданностью для России захват талибами Кабула

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Захват талибами (группировка запрещена в РФ) Кабула стал для России своего рода неожиданностью, заявил спецпредставитель президента РФ, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"В известной степени да. Он стал неожиданностью, поскольку мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы он не была, всё-таки будет ещё какое-то время оказывать сопротивление. Но видимо мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами и натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Комментируя слова ведущего, что, по всей видимости, это стало сюрпризом и для других разведок мира, Кабулов сказал: "Я так и понял. Во всяком случае американцы стыдливо соглашаются с такой точкой зрения".

Кабулов отметил, что в американской прессе пытаются проводить параллели с уходом из Афганистана советских войск: "Ничего подобного, режим (тогда) простоял ещё три года. А ими созданный режим рухнул ещё до ухода американцев, - вот в чем принципиальная разница".

Высокопоставленный российский дипломат отметил, что для успешной армии необходимо два условия: "хорошая вооруженность дисциплиной и моральный дух, вера, что ты защищаешь национальные интересы".

"Вот второго компонента у афганской армии всегда не хватало", - сказал Кабулов.