Ракету-носитель для китайского космического грузовика "Тяньчжоу-3" доставили на космодром

На пусковой площадке специалисты произведут окончательные монтажные работы и протестируют системы "Чанчжэн-7-уай-4" и "Тяньчжоу-3"

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Чанчжэн-7-уай-4" (Long March-7 Y4) для китайского грузового космического аппарата "Тяньчжоу-3" прибыла на космодром Вэньчан в южной провинции КНР Хайнань. Об этом в понедельник сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Китайские инженеры провели необходимую проверку состояния ракеты-носителя до ее транспортировки на хайнаньский космодром. На пусковой площадке специалисты произведут окончательные монтажные работы и протестируют системы "Чанчжэн-7-уай-4" и "Тяньчжоу-3".

Параллельно с запуском космического грузовика "Тяньчжоу-3" Китай также готовит отправку с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) космического корабля "Шэньчжоу-13" с экипажем на борту. Оба этих запуска запланированы в рамках строительства китайской космической станции. На текущем этапе станция состоит из трех элементов: базового модуля "Тяньхэ", грузового корабля "Тяньчжоу-2" и "Шэньчжоу-12".

Китайская станция будет находиться на высоте от 340 до 450 км и, как ожидается, прослужит более десяти лет. Она рассчитана на трех космонавтов (до шести на короткое время при смене экипажа). Масса комплекса Т-образной формы, имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составит 66 тонн, объем отсеков достигнет 110 куб. м. Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.