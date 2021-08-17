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ЦАМТО

Гидрографическое судно "Горизонт" Северного флота отправилось в очередную арктическую экспедицию

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Горизонт
Гидрографическое судно «Горизонт».
Источник изображения: www.mvestnik.ru

ЦАМТО, 16 августа. Началась очередная научно-исследовательская экспедиция в арктические моря гидрографического судна Северного флота "Горизонт" под командованием капитана Виталия Хопрячкова.

Утром 14 августа судно вышло из пункта постоянного базирования Мишуково в Баренцево море.

В ходе экспедиции гидрографам предстоит провести комплекс океанографических исследований в акваториях Баренцева и Карского морей.

Океанографическая группа Арктической океанографической экспедиции под командованием капитана 3 ранга Дениса Бехтольда выполнит съемку рельефа дна и гидрологические измерения, при благоприятных метеоусловиях обследует побережье отдельных островов арктических архипелагов для уточнения береговой линии.

Гидрографические суда Северного флота регулярно действуют в Арктике, решая задачи навигационно-гидрографического обеспечения кораблей и судов Военно-морского флота России, уточняя и собирая данные для актуализации морских карт, сообщает пресс-служба Северного флота.

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Страны
Италия
Россия
Проекты
Арктика
СФ
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