На МВТФ "Армия-2021" представят системы нелетального воздействия и дистанционного обнаружения оружия

ЦАМТО, 16 августа. Научные достижения военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему Сухопутных войск, будут представлены на МВТФ "Армия-2021".

Демонстрация перспективных идей и разработок научной роты Московского высшего общевойскового командного училища будет организована на выставочной площадке научных рот ВС РФ.

От 5-й научной роты МВОКУ на выставке будут представлены:

- модель системы нелетального воздействия "СКАТ", предназначенной для защиты объектов, расположенных на воде или в прибрежных зонах от проникновения со стороны подводных пловцов за счет создания электрогидравлической волны;

- модель системы обнаружения электронных взрывчатых устройств и скрытого оружия на расстоянии до 30 м, основанной на электромагнитном зондировании, которая может использоваться при проведении миротворческих операций, а также в гражданских целях на железнодорожных вокзалах, в морских портах и аэропортах, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.