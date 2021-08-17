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ЦАМТО

На МВТФ "Армия-2021" представят системы нелетального воздействия и дистанционного обнаружения оружия

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На выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот"
На выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 16 августа. Научные достижения военных образовательных организаций, подчиненных главнокомандующему Сухопутных войск, будут представлены на МВТФ "Армия-2021".

Демонстрация перспективных идей и разработок научной роты Московского высшего общевойскового командного училища будет организована на выставочной площадке научных рот ВС РФ.

От 5-й научной роты МВОКУ на выставке будут представлены:

- модель системы нелетального воздействия "СКАТ", предназначенной для защиты объектов, расположенных на воде или в прибрежных зонах от проникновения со стороны подводных пловцов за счет создания электрогидравлической волны;

- модель системы обнаружения электронных взрывчатых устройств и скрытого оружия на расстоянии до 30 м, основанной на электромагнитном зондировании, которая может использоваться при проведении миротворческих операций, а также в гражданских целях на железнодорожных вокзалах, в морских портах и аэропортах, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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