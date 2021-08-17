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ЦАМТО

В России планируют создать робототехнический комплекс ПВО на базе ударного РТК "Уран-9"

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Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9"
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9".
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой "Рособоронэкспорта"

ЦАМТО, 16 августа. В России планируют создать робототехнический комплекс ПВО на базе ударного РТК "Уран-9", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"На базе "Урана-9" рассматривается возможность создания робототехнического комплекса противовоздушной обороны ближнего действия. В качестве основного вооружения нового комплекса могут быть использованы ЗУР от ПЗРК "Игла-С" или "Верба", – рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что роботов такого типа можно использовать, в том числе, в полностью автоматизированном режиме для усиления возможностей войсковой ПВО, в частности, в мотострелковых и танковых подразделениях.

Основным назначением робота ПВО, добавил собеседник агентства, станет борьба с летательными аппаратами и средствами воздушного нападения на малых и предельно малых высотах.

В существующей сегодня версии роботы "Уран-9" вооружены 30-мм автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", а также огнеметами "Шмель". В январе этого года в ВС РФ было поставлено пять комплексов ударных роботов "Уран-9", включающих 20 боевых машин.

ЗУР "Игла-С" и "Верба" используются в одноименных переносных зенитных ракетных комплексах. Максимальная дальность стрельбы ракет составляет 6 км, предельная высота поражаемых воздушных целей – 3,5 км. Эти ракеты, в частности, применяются в составе войскового зенитного ракетного комплекса "Гибка-С", устанавливаемого на шасси бронеавтомобиля "Тигр-М", отмечает агентство.

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