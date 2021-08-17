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ЦАМТО

В мотострелковую бригаду ЗВО в Ленобласти поступили новые БМП-2М с комплексом "Бережок"

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Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
Боевая машина пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок".
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Вильф

ЦАМТО, 16 августа. Мотострелковая бригада ЗВО, дислоцированная в Ленинградской области, получила на вооружение по гособоронзаказу 10 модернизированных БМП-2М с боевым модулем "Бережок".

Машина предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. В состав вооружения машины входят автоматическая пушка калибра 30 мм и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет.

Обитаемый двухместный боевой модуль Б05Я01 "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения управляемой ракеты.

До конца года на вооружение войск ЗВО должны поступить еще 30 ед. БМП-2М, сообщает пресс-служба округа.

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БМП-2М
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