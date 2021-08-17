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Белоруссия усилит свои ВВС российской авиатехникой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны Белоруссии планирует получить на вооружение новые боевых вертолетов Ми-35М.

Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил республики генерал-майор Игорь Голуб. «Мы получим эскадрилью новых боевых вертолетов Ми-35М на вооружение нашей транспортно-боевой авиации. Этих вертолетов у нас пока нет», - сказал он.

По словам Голуба, в планах также пополнить парк истребительной авиации.

«Поступит новая партия самолетов Су-30 СМ», — отметил командующий белорусскими ВВС и ПВО, добавив, что речь идёт о 12 самолётах.

При этом он подчеркнул, что «80% всех задач, которые стоят сейчас перед ВВС и войсками ПВО, а в частности перед авиацией — мы сейчас выполняем на новой или отремонтированной с модернизацией авиационной технике».

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ми-35
Ми-35М
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
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