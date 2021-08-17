ВВС Норвегии получили 31 истребитель F-35A "Лайтнинг-2"

ЦАМТО, 16 августа. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) объявило о прибытии в страну очередных трех истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Самолеты совершили посадку на базе ВВС "Эрланн" 11 августа, вылетев утром того же дня из Форт-Уэрт (шт.Техас). Таким образом, общее количество поставленных ВС Норвегии самолетов возросло до 31 ед. В Норвегии сейчас находится 21 самолет, еще десять F-35A размещаются на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона), где они используются для обучения личного состава. Планируется, что до конца текущего года в Норвегию прибудут еще три новых F-35.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года Минобороны Норвегии объявило о выборе F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16, вывод которых из боевого состава предполагается начать в 2022 году. В конечном итоге МО Норвегии планирует получить до 52 новых F-35A. Ориентировочная стоимость покупки составляет 83,3 млрд. крон.

Первый истребитель F-35 ВВС Норвегии получили во время церемонии, проведенной 22 сентября 2015 года на предприятии в Форт-Уэрт (шт.Техас). Первые три истребителя F-35A выполнили посадку на авиабазе "Эрланн" 3 ноября 2017 года. С этого момента норвежские ВВС проводят испытания и оценку F-35A в условиях Норвегии. Самолеты входят в состав размещенной на базе "Эрланн" 332-й истребительной авиаэскадрильи.

Командование ВВС Норвегии 6 ноября 2019 года объявило о достижении парком истребителей F-35A "Лайтнинг-2" состояния начальной готовности к боевому применению. О полной готовности самолетов к боевому применению командование ВВС планирует объявить в 2025 году.

Норвежские истребители уже приняли под эгидой НАТО участие в операции патрулирования воздушного пространства Исландии в 2020 году. К 2022 году ВВС Норвегии будут иметь на территории страны достаточное количество F-35, летчиков и обслуживающего персонала, что позволит им принять на себя миссию "быстрого реагирования".

Согласно утвержденным планам, с 2018 года ВВС Норвегии должны получать по 6 новых F-35 в год вплоть до 2024 года. Пока эти темпы соблюдаются. Срок эксплуатации F-35 предварительно оценивается в 40 лет.