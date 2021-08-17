На вооружение танковой армии ЗВО поступила партия командно-штабных машин нового поколения

ЦАМТО, 16 августа. В гвардейскую танковую армию ЗВО поступили пять унифицированных командно-штабных машин (УКШМ) Р-149МА1, которые повысили боевые возможности подразделений связи.

Установленное на УКШМ Р-149МА1 оборудование позволяет оперативно отслеживать на электронных картах местности все изменения обстановки на поле боя, положение своих войск и противника, быстро делать оперативно-тактические расчеты, своевременно ставить задачи подчиненным подразделениям и выполнять многие другие функции по управлению войсками.

Находящаяся на УКШМ уникальная навигационная аппаратура "Азимут" обеспечивает автоматическое определение координат своего местоположения в любой точке маршрута. Все оборудование машины размещено на маневренной высокомобильной легкобронированной транспортной базе К1Ш1, созданной на основе бронетранспортера БТР-80, сообщает пресс-служба Западного военного округа.