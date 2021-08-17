Войти
ЦАМТО

На вооружение танковой армии ЗВО поступила партия командно-штабных машин нового поколения

258
0
0
КШМ Р-149МА1
Унифицированная КШМ Р-149МА1 для обеспечения управления должностных лиц уровня батальона.
Источник изображения: vitalykuzmin.net

ЦАМТО, 16 августа. В гвардейскую танковую армию ЗВО поступили пять унифицированных командно-штабных машин (УКШМ) Р-149МА1, которые повысили боевые возможности подразделений связи.

Установленное на УКШМ Р-149МА1 оборудование позволяет оперативно отслеживать на электронных картах местности все изменения обстановки на поле боя, положение своих войск и противника, быстро делать оперативно-тактические расчеты, своевременно ставить задачи подчиненным подразделениям и выполнять многие другие функции по управлению войсками.

Находящаяся на УКШМ уникальная навигационная аппаратура "Азимут" обеспечивает автоматическое определение координат своего местоположения в любой точке маршрута. Все оборудование машины размещено на маневренной высокомобильной легкобронированной транспортной базе К1Ш1, созданной на основе бронетранспортера БТР-80, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-80
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
27.05.2009
Белорусский акцент
12.03.2009
ОРУЖИЕ НОВОГО ОБЛИКА. В МИНОБОРОНЫ РАССКАЗАЛИ О ТОМ, КАКУЮ ТЕХНИКУ ПОЛУЧИТ РОССИЙСКАЯ АРМИЯ В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ
31.07.2008
ООО «Военно-промышленная компания» представит на «МВСВ-2008» несколько новинок
27.05.2008
Китайская пауза для российского оружия
06.12.2006
Вице-премьер РФ Иванов обсудит в Афинах вопросы военно-технического сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 05:59
  • 1
Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России
  • 17.08 05:58
  • 185
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 17.08 05:27
  • 50
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 17.08 05:17
  • 1
Ученые нашли способ вдвое увеличить скорость передачи данных между наноспутниками
  • 17.08 04:18
  • 3
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 17.08 02:05
  • 1
Главком ВКС РФ Суровикин стал генералом армии - указ
  • 16.08 23:14
  • 1
The National Interest (США): так вот какой она будет — Третья мировая война?
  • 16.08 20:53
  • 1
Проблемы пакистанского подводного флота
  • 16.08 19:59
  • 2
США ждёт нехватка компонентов для термоядерного оружия – Foreign Policy
  • 16.08 19:41
  • 3
Шанс на выход из пике: стоит ли Boeing принимать помощь от России
  • 16.08 19:26
  • 13
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 16.08 19:13
  • 60
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 18:52
  • 25
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 16.08 18:36
  • 1
МИД РФ подтвердил запрос Афганистана на боевые вертолеты
  • 16.08 18:27
  • 7
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года