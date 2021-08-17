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ТАСС

Участники учений на границе с Афганистаном вернулись в пункты постоянной дислокации

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Учения спецназа России и Узбекистана на полигоне Термез
Учения спецназа России и Узбекистана на полигоне Термез.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Всего в учениях трех стран были задействованы 2,5 тыс. военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие вооруженных сил России, Таджикистана и Узбекистана, задействованные в совместных учениях, которые завершились 10 августа в Таджикистане на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана, вернулись в пункты постоянной дислокации. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные и другие подразделения выполнили марш комбинированным способом по различным маршрутам, преодолев 200 километров. В переброске войск и военной техники также были задействованы вертолеты авиационной группы 201-й военной базы и самолеты военно-космических сил России", - говорится в сообщении.

Всего в учениях трех стран были задействованы 2,5 тыс. военнослужащих, из которых 1,8 тыс. из России, и около 500 единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.

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