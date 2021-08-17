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Российская газета

В России создают боевой резервный состав

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Военнослужащие танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа во время полевых занятий на полигоне Молькино в Краснодарском
Военнослужащие танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа во время полевых занятий на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В южном военном округе формируют боевой армейский резервный состав - БАРС. Это своего рода второй фронт из запасников, которых в первую очередь призовут в строй в чрезвычайной ситуации. Например, если возникнет угроза вооруженного конфликта или агрессии против нашей страны. В мирное время резервистов будут готовить на военных сборах, а все условия их временной службы, в том числе финансовые, пропишут в специальном контракте.

БАРС планируют собрать немалый - 38 тысяч человек. Судя по словам начальника организационно-мобилизационного управления округа Константина Запатоцкого, его укомплектуют после жесткого отбора кандидатов. С каждым из резервистов заключат контракт. Он предусматривает определенные выплаты, соответствующие воинскому званию, должности, длительности временного пребывания на службе и характеру выполняемых там задач. "Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тысяч рублей. Сержант и солдат - до 5 тысяч рублей", - пояснил Запатоцкий.

При заключении первого контракта в зависимости от его продолжительности резервисту положена единовременная выплата. Офицеру - до 66 тысяч рублей, солдату и сержанту - до 39 тысяч рублей. Их также обеспечат бесплатной медпомощью, а в форс-мажорных обстоятельствах - страховыми выплатами. "Со всех сторон резервист будет защищен, как и действующий кадровый военный", - объяснил Запатоцкий. Он добавил, что за "временным военным" на время армейских сборов сохраняется основное место работы.

С функционалом резервистов в штабе ЮВО тоже определились. Запатоцкий сказал, что среди порученных им задач будут охрана и оборона особо важных объектов военного и государственного назначения, поддержание правопорядка, ликвидация последствий стихийных бедствий.

За трое суток занятий офицер-резервист получит до 10 тысяч рублей. Сержант и солдат - до 5 тысяч

В Южном военном округе уже готовят базу для размещения резервистов. Запатоцкий утверждает, что она будет соответствовать самым высоким стандартам. На этой базе с запасниками станут проводить теоретические занятия и организовывать их практическую подготовку, в том числе стрельбу из всех видов стрелкового оружия и обучение вождению армейских грузовиков и боевых машин.


Юрий Гаврилов

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